A Seregno, buona prestazione del materano Vito Montemurro, ma deve cedere il Titolo Italiano WAKO Pro di kickboxing

Come avevamo anticipato qualche giorno fa, durante l’evento “La Notte dei Campioni” organizzato a Seregno il 28 marzo dal Maestro Luca Leva in memoria del padre scomparso lo scorso anno, tra i protagonisti c’era anche l’atleta materano Vito Montemurro, che aveva l’obiettivo di difendere il Titolo Italiano WAKO Pro di kickboxing nella specialità K-1 contro il sfidante di casa, Jan Furnò. Ma nonostante la buona prestazione non è riuscito nell’intento perchè al termine del match i giudici di gara hanno decretato Furnò nuovo Campione d’Italia. In una nota si legge che “L’arena, gremita fino all’ultimo posto e con i biglietti sold out, ha assistito a un combattimento molto combattuto e spettacolare. Vito Montemurro, salito sul ring intorno alle 22.30, ha mostrato fin da subito grande determinazione. Al suono della prima campanella, ha subito iniziato ad accorciare la distanza con Furnò, cercando di togliere le armi più efficaci dell’avversario e di imporre il suo ritmo. La sua strategia ha dato i frutti: ha colpito in modo continuo e preciso, chiudendo le azioni con potenti colpi di braccia e costringendo il fighter locale a ripiegare sulle corde per tutte e cinque le riprese, senza riuscire a liberarsi. Durante tutto il combattimento, Vito ha dominato la scena, fatta eccezione per la prima ripresa, che sembrava essere più equilibrata. Dalla seconda ripresa in poi, il fighter lucano ha preso il controllo del match, portando avanti un’ottima performance di tecnica e resistenza. Tuttavia, al termine dei cinque round, i cartellini dei giudici hanno riservato una sorpresa: Jan Furnò è stato decretato nuovo Campione d’Italia, lasciando incredulo il pubblico e gli addetti ai lavori. Nonostante la sconfitta, Vito Montemurro ha lasciato il ring tra gli applausi calorosi della folla, che lo ha fermato per congratularsi con lui, riconoscendo la sua prova di grande talento e determinazione. Un evento che rimarrà nella memoria di tutti, segnato da emozioni, passione e sportività.” Il Maestro Tralli ha commentato il risultato con rammarico: “Non ho parole per questo verdetto, che a mio avviso non danneggia solo il mio atleta ma l’intero movimento sportivo e lo sport stesso.”

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