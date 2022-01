Una buona notizia per i giovani, in particolare, della la comunità di Scanzano Jonico ( Matera), del Metapontino, e delle aree limitrofe pugliesi e calabresi, con la istituzione del Liceo sportivo internazionale, previsto dal piano di ridimensionamento scolastico approvato dalla giunta regionale. E per favorire questo progetto il commissario prefettizio, Ermelinda Camerini, che già si era attivata per sollecitarne l’istituzione con nota invita al presidente della provincia Pietro Marrese, ha annunciato – nella nota che segue- di voler mettere a disposizione della scuola ”aule e spazi di attività didattica” per la fase di avvio. Senz’altro un bel segnale di attenzione e di prospettiva alle esigenze del territorio e alla diversificazione dell’offerta scolastica. Il Liceo Sportivo, infatti, favorisce approccio e approfondimento delle scienze motorie e sportive e di alcune discipline sportive, promuovendo una cultura di apprendimento e formazione che spazia dalle scienze naturali, fisiche, alla cultura, al diritto, senza dimenticare le indicazioni per corretti stili di vita. Auspichiamo tempi brevi per l’avvio dei corsi e chissà che in prospettiva Scanzano non possa essere sede di uno istituto superiore di educazione fisica o similare di livello universitario, la cui assenza costringe tanti giovani a studiare fuori dalla Basilicata- Occorre crederci e lavorare per tempo, come è stato fatto con lungimiranza per il liceo sportivo.



COMUNICATO STAMPA

ll Commissario prefettizio del Comune di Scanzano Jonico,

in una nota di dicembre del decorso anno indirizzata al Presidente dell’amministrazione provinciale, ha rivolto richiesta acché, nell’ambito del piano di dimensionamento scolastico, potesse essere inserita l’istituzione, in quell’abitato, di un nuovo indirizzo di studio, vale a dire il liceo sportivo internazionale. L’iniziativa, che si coniuga con l’esigenza di evitare la dispersione scolastica dopo la scuola dell’obbligo, offrendo ai ragazzi, compresi quelli dell’hinterland Jonico, l’opportunità di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado in loco, evitando i disagi di viaggio quotidiani è stata recepita. Invero, grazie all’attenzione

e alla sensibilità dimostrata dalle Istituzioni tutte per questo territorio, il risultato sperato è stato raggiunto con l’approvazione da parte della Giunta regionale del piano di dimensionamento scolastico che prevede appunto l’istituzione a Scanzano Jonico del liceo sportivo internazionale.Il Comune, in fase di primo impianto, metterà a disposizione le aule e gli spazi necessari all’attività didattica.