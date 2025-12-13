A Rionero in Vulture, la cerimonia ufficiale di Premiazione dei Campioni Regionali FMI Basilicata 2025

Si svolgerà domani, domenica 14 dicembre 2025, con inizio alle ore 15:30, presso il Centro Sociale “Pasquale Sacco” di Rionero in Vulture, la cerimonia di premiazione dei Campioni Regionali 2025 della Federazione Motociclistica Italiana – Comitato Regionale Basilicata.

“L’evento -si legge in una nota- è organizzato dal Motoclub “Giacinto Cerviere” di Rionero in Vulture, guidato dal presidente Fabio Varlotta, che quest’anno ha presentato e ottenuto la candidatura per ospitare una manifestazione che rappresenta uno degli appuntamenti istituzionali più importanti per il motociclismo regionale. La premiazione dei campioni FMI si svolge infatti ogni anno in una sede diversa, scelta tra i Motoclub lucani che ne fanno richiesta: questa è la prima volta che la cerimonia viene organizzata a Rionero in Vulture.

La manifestazione coinvolge tutti gli atleti tesserati FMI Basilicata che si sono distinti nel corso della stagione sportiva 2025, senza distinzione di disciplina. Saranno premiati i protagonisti della velocità, del motocross, dell’enduro, del trial, del mototurismo e dell’adventouring, a conferma della pluralità di attività che caratterizzano il motociclismo federale regionale. Complessivamente sono circa 100 gli atleti premiati, ai quali si aggiungono dirigenti, tecnici, staff e accompagnatori dei numerosi Motoclub provenienti da tutta la Basilicata, rendendo la cerimonia un momento di incontro e confronto per l’intero movimento.

Alla cerimonia saranno presenti autorevoli rappresentanti delle istituzioni e della Federazione Motociclistica Italiana. Interverranno il Sindaco di Rionero in Vulture, Mario Di Nitto, l’Assessore comunale allo Sport, il Vicepresidente nazionale della FMI, Rocco Lopardo, e l’intero Comitato Regionale FMI Basilicata, guidato dal Presidente Gianni Tosti. La loro partecipazione sottolinea il valore sportivo e istituzionale dell’iniziativa e il ruolo centrale dei Motoclub nella promozione delle attività federali sul territorio.

Il Motoclub “Giacinto Cerviere” ha voluto affiancare alla cerimonia ufficiale un momento di valorizzazione della propria storia associativa. I soci allestiranno infatti un’area espositiva con motociclette storiche, che ripercorrerà in maniera cronologica i passaggi più significativi dei 33 anni di attività del Motoclub, fondato nel 1992. Tra i pezzi esposti spicca la moto appartenuta a Giacinto Cerviere, figura a cui il Motoclub è intitolato e che rappresenta un riferimento identitario per l’associazione. L’esposizione intende raccontare, attraverso i mezzi, l’evoluzione del motociclismo e il legame costante tra sport, passione e territorio.

Il Motoclub “Cerviere” è inoltre conosciuto a livello nazionale per l’organizzazione di Terre Lucane dell’EICMA Adventure Series, manifestazione di rilievo che rappresenta l’unico evento di questo tipo nel Mezzogiorno d’Italia, contribuendo a promuovere la Basilicata come destinazione per il turismo motociclistico e l’adventouring. Anche per questo motivo, la scelta di affidare al sodalizio rionerese l’organizzazione delle premiazioni regionali assume un significato particolare.

L’appuntamento di domani si configura come un momento di riconoscimento del merito sportivo, ma anche come un’occasione di aggregazione per atleti, famiglie, dirigenti e appassionati, rafforzando il senso di appartenenza alla comunità motociclistica regionale.

«Essere stati scelti per organizzare la premiazione dei Campioni Regionali FMI Basilicata è per noi un risultato importante e motivo di grande soddisfazione – afferma il Presidente del Motoclub “Giacinto Cerviere”, Fabio Varlotta. È un evento che coinvolge tutte le discipline e tutti i Motoclub della regione e rappresenta il momento conclusivo di un’intera stagione sportiva. Portarlo per la prima volta a Rionero significa valorizzare il lavoro svolto in questi 33 anni dal nostro Motoclub e offrire alla città l’opportunità di ospitare un appuntamento sentito da tutto il movimento motociclistico lucano. Sarà una giornata di sport, memoria e partecipazione, aperta a tutti».”

