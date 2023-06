A Primo Sinno il campo scuola di via delle Nazioni Unite

Il provvedimento della giunta comunale di Matera è del 22 giugno scorso e la cosa riteniamo possa essere di rilievo per quanti hanno conosciuto e apprezzato le qualità umane, sportive e, per alcuni anche l’impegno politico a ” Sinistra” (quella di un tempo) di Primo Sinno, deceduto l’8 febbraio 2022. Così, dopo un ordine del 25 novembre scorso presentato dai consiglieri Pasquale Doria e Michele Paterino, https://giornalemio.it/politica/si-intitoli-a-primo-sinno-il-campo-scuola-di-matera/ ,all’esemplare podista del passato gli sarà dedicato il campo scuola di atletica leggera di via delle Nazioni Unite, come riporta la relazione del dirigente comunale di settore Ettore Stella. Bene. Decisione apprezzata e con apposizione della targa in tempo reale, come riporta la foto scattata da Angelo Raffaele Cotugno, podista dilettante , tecnico radiologo e impegnato in politica con un post su watsapp. Auspichiamo che si vada oltre la targa, con interventi di riqualificazione adeguati dell’impianto e con un evento sportivo che ricordi Primo Sinno. Lui era per la pratica di base , portando quella fiamma olimpica per le olimpiadi di Roma del 1960 e poi fondatore della Polisportiva Rocco Scotellaro e con lui tanti da che ne hanno raccolto il testimone, come ci ha ricordato in passato Carmine Ambrico .



RELAZIONE DEL DIRIGENTE

Premesso che con Deliberazione n. 73/2022 del 25/11/2022 il Consiglio Comunale ha approvato

l’Ordine del giorno a firma dei Consiglieri Pasquale Doria e Michele Paterino di intitolare il Campo

Scuola di viale delle Nazioni Unite in memoria del Prof. Primo Sinno (Matera 1939-2022) per il

riconosciuto impegno profuso incessantemente per moltissimi anni all’educazione, allo sport e ai

suoi valori.

L’intitolazione di quest’ultimo luogo al prof. Sinno risulta ideale nella volontà di testimoniare e

tramandare ai giovani i valori di generosità, di disponibilità e di servizio che hanno sempre

contraddistinto la dedizione a favore dello sport in generale e, in particolare nelle discipline

dell’atletica leggera.

Primo Sinno, nasce a Matera il 13 luglio 1939.

Educatore per diverse generazioni di materani. Nei lunghi anni di attività e di dedizione totale allo

sport, la sua fama ha superato i confini ha superato i confini locali per affermarsi gradualmente in

tutta la regione e fino a livello nazionale. Ha insegnato a lungo Educazione Fisica nelle scuole

cittadine, vivaio naturale e fucina di talenti cresciuti con la guida di uno sportivo valente e

autorevole, in grado di rafforzare come pochi l’autostima dei suoi allievi che, anche per questa

ragione, la gratitudine, non lo potranno mai dimenticare. Il suo esordio come atleta del mezzofondo

risale alla seconda metà degli anni ’50, specialità in cui si è cimentato senza risparmiarsi fino al

1966. Molteplici i titoli regionali conquistati nella sua carriera da atleta, maturando un

riconoscimento di assoluto prestigio nel 1960, quando gli venne assegnato il compito e l’onore di

tedoforo alla vigilia delle Olimpiadi di Roma. Portò la fiaccola olimpica per le strade di Matera,

un’immagine di compostezza ed eleganza sportiva rimasta impressa a lungo nelle memoria della

comunità. Intenso è stato il duraturo impegno in veste di tecnico. Anche in questo ruolo si è fatto

ben presto valere per limpida determinazione e competenza, virtù apprezzate a vari livelli, non

ultimo quello nazionale, sia per i risultati sportivi raggiunti che per la promozione costante

dell’atletica leggera, da sempre considerata la regina degli sport. La dedizione nei confronti di una

serie di specialità sportive, la tenacia nel sostenere queste discipline, ha segnato profondamente la

sua vita da tecnico, un percorso lunghissimo iniziato nel mese di maggio del 1966, anno in cui

venne inaugurato il Campo scuola, ai margini del quartiere popolare Serra Venerdì, in viale delle

Nazioni Unite. Sin dalla nascita di questo tempio cittadino dello sport, Primo Sinno è stato presente

quotidianamente, su pista e pedane, allenando in 45 anni di duro lavoro migliaia di giovani

materani e ragazzi della provincia. Era più di una passione, la sua era divenuta ormai una

missione che perseguiva il benessere fisico, l’opportunità di conseguire successi sportivi ma, come

buon seminatore, mietere soprattutto allori in quella formazione che era alla base del suo agire

quotidiano.



Nel novembre del 1963 insieme ad altri appassionati dell’atletica visse una svolta epocale per lo

sport lucano, fu tra i fondatori della “Polisportiva Rocco Scotellaro” e, senza risparmiarsi, Primo

Sinno divenne dal primo giorno il tecnico/allenatore del sodalizio. Proverbiale la serietà e la

professionalità di allenatore e, grande ambasciatore di quei valori intramontabili, come

l’osservanza delle regole, il rispetto dell’avversario, il fondamento dell’amicizia. Sono solo alcuni

degli aspetti oggi unanimemente riconosciuti nel formatore Primo Sinno in quanto vero maestro di

vita. Nella sua longeva vita atletica, è stato anche giocatore di basket negli anni ’60, allenatore di

Vito Gatta, preparatore atletico di diverse compagini sportive, tra cui l’Olimpia Basket. Sono tanti i

risultati di prestigio che gli atleti da lui temprati hanno conseguito nelle competizioni di atletica

leggera. Di seguito i più importanti: 1) nel 1970, 1971 e 1972 va segnalata la conquista dei titoli

di Campioni italiani sia individuale che a squadre nella marcia e nelle categorie Allievi e Juniores;

2) sono stati 9 gli atleti da lui allenati che hanno vestito la maglia azzurra della Nazionale

Italiana; 3) nel 1972 la conquista della Medaglia di Bronzo ai Campionati europei in Germania.

A livello di responsabilità societarie, negli anni ’90 ha ricoperto la carica di presidente della

“Polisportiva Rocco Scotellaro”. Nello stesso periodo ha ricoperto anche la carica di presidente

regionale della FIDAL BASILICATA. Muore a Matera l’8 febbraio 2022.

