A Policoro, sino al 18 marzo, il Festival dell’ultra Maratona

Sport e turismo, con il Festival italiano dell’ultra maratona, in programma sino al 18 marzo prossimo a Policoro. È quanto rende noto l’Amministrazione Comunale – Assessorato allo Sport – che ha concesso il patrocinio alla quarta edizione del “6 DAYS UMF- Italian UltraMarathon Festival – Winter Edition”, cominciata il 1 marzo e che vede il coinvolgimento di atleti internazionali che si sfideranno per potersi fregiare del titolo di Campione MONDIALE di 6 Giorni.

“La Federazione GOMU (Ultra Marathon Global Organization) -si spiega in un comunicato- ha accettato la candidatura di Policoro, presentata dall’A.S.D. Transeo, società organizzatrice dell’evento, per l’iniziativa podistica che vedrà atleti correre sotto la pineta della città Jonica per cimentarsi in tante gare, dalla lunghissima Mille Miglia (1609,34 Km) fino alla 24 ore, passando per la 10 e la 6 Giorni, la 48 Ore, la 100 Km. e la 100 Miglia. Le gare partiranno a scaglioni per terminare tutte alle ore 15:00 del 18 marzo. Sono 23 le Nazioni rappresentate che, in questa edizione, vedrà anche il campione mondiale della 6 Giorni di corsa su strada, il greco Yannis Kouros che, con la distanza di 1034 Km. corsi in 6 Giorni, dal 2005 siede sul tetto del Mondo.” “Si tratta – dichiarano il Sindaco Enrico Bianco e l’Assessore al ramo, Giuseppe Montano – di una delle tante manifestazioni che consacrano il ruolo centrale della città sia dal punto di vista sportivo che turistico: con il patrocinio del Comune di Policoro e l’ospitalità del Policoro Village – avremo la possibilità, ancora una volta, di far veicolare il nome di Policoro nel mondo”.