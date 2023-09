A Policoro, fine settimana con lo Sport City Day 2023

“Policoro si appresta a vivere un fine settimana completamente sportivo con lo SportCity Day 2023. In occasione della Giornata nazionale per la salute e il benessere nelle Città, promossa da Health City Institute, C14+ e Fondazione SportCity, con il patrocinio di Intergruppo parlamentare Qualità di vita nelle Città, Anci, Coni, Comitato Italiano Paralimpico, Sport e Salute, e organizzata in collaborazione con Fondazione Longevitas, Federsanità, FeSDI e Cittadinanzattiva, la Festa interamente dedicata allo Sport arriva a Policoro sabato 16 e domenica 17 settembre con un calendario fitto di iniziative che si terranno in piazza Heraclea e il lungomare.” Eì quanto si annuncia con una nota che così prosegue: “Il 16 settembre, alle ore 17:00, Policoro si illuminerà con la cerimonia di apertura, un momento solenne che segnerà l’inizio della due giorni. Gli eventi sportivi si terranno in Piazza Heraclea, nella Villa Comunale e nei parcheggi vicini, che si trasformeranno in vere e proprie palestre a cielo aperto. Domenica 17 settembre, il divertimento continuerà sulla costa con varie attività che si terranno anche in mare. Il lungomare sinistro sarà teatro delle varie discipline sportive tra Paddle e vari sport acquatici.” “Non si tratta solo di uno straordinario evento sportivo – dichiarano il sindaco Enrico Bianco e l’Assessore allo Sport, Giuseppe Montano – ma è una vera occasione per riunirsi come comunità, celebrare lo spirito sportivo e godere del senso di appartenenza. Sarà un fine settimana che rafforzerà i legami tra i cittadini e accenderà la passione per lo sport di ogni tipo”.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.