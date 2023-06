A Pisticci il Trofeo estivo Coni 2023

“Pisticci è tra i Comuni che, dal 21 al 24 settembre, ospiteranno il Trofeo Estivo Coni 2023.” Ad annunciarlo con una nota è il sindaco della città, Domenico Albano, con cui dichiara che “La nostra Comunità, seconda classificata nell’ultima edizione del ‘Premio Città Italiana dei Giovani’, è lieta di accogliere i tanti atleti tra gli 8 e i 14 anni che prenderanno parte alle competizioni”, evidenziando “le ricadute sociali, turistiche ed economiche che eventi di questa portata sono in grado di produrre sul territorio”. “L’Amministrazione comunale – spiega Albano – ha messo a disposizione del Coni lo stadio ‘Gaetano Michetti’ per gli incontri di calcio e rugby, l’adiacente pista di atletica, il ‘PalaOlimpia’ e il palazzetto di via Nazionale a Marconia per le gare legate agli sport indoor, mentre il Circolo di via Madonna delle Grazie ospiterà gli incontri di tennis”.

