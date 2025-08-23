A Palazzo San Gervasio (Pz), giornata dedicata alla bicicletta in ricordo Enzo Paradiso

“Per iniziativa della Lucania Bike, a Palazzo San Gervasio si ricorderà nell’intera giornata di domenica 24 agosto la figura di Enzo Paradiso a quasi un anno dalla sua scomparsa. Organizzato in collaborazione con le associazioni del territorio e promosso con il patrocinio del Comune, si tratta di una manifestazione importante dal momento che Enzo Paradiso è ancora stimato dalla popolazione locale per quello che ha svolto a favore a favore del ciclismo giovanile, della promozione cicloturistica e della vita comunitaria nella sua Palazzo San Gervasio.” Lo annuncia un comunicato stampa della Federciclismo Basilicata in cui si precisa che “Il programma della giornata contempla alle 10:00 il raduno in piazzale Vincenzo D’Errico e l’avvio della pedalata di 10 chilometri aperta a tutti. Possono partecipare anche i non tesserati, i quali aderiscono di propria spontanea volontà, sollevando l’organizzazione da ogni responsabilità in merito alla loro partecipazione. Intorno alle 12:00 i saluti degli organizzatori presso il palco allestito in piazza con interventi di amici, rappresentanti istituzionali e membri delle associazioni sportive. Nel pomeriggio dalle 16:00 in poi l’iniziativa a carattere ludico-promozionale Gioco Ciclismo con attività di educazione stradale e l’allestimento di un bike park mobile per bambini. Un’area attrezzata con rampe e percorsi modulari pensata per avvicinare i più piccoli alla pratica ciclistica in sicurezza, attraverso il gioco e l’educazione motoria. Le attività saranno seguite da Istruttori Federali T1 della FCI, con l’obiettivo di promuovere i valori formativi e tecnici della Scuola di Ciclismo come era solito fare Enzo Paradiso quando era in vita. Ci sarà una mostra di biciclette storiche e alle 20:00 uno spettacolo musicale di Saveria Nozza.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.