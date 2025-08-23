sabato, 23 Agosto , 2025
HomeSportA Palazzo San Gervasio (Pz), giornata dedicata alla bicicletta in ricordo Enzo...
Sport

A Palazzo San Gervasio (Pz), giornata dedicata alla bicicletta in ricordo Enzo Paradiso

Vito Bubbico
Di Vito Bubbico

Per iniziativa della Lucania Bike, a Palazzo San Gervasio si ricorderà nell’intera giornata di domenica 24 agosto la figura di Enzo Paradiso a quasi un anno dalla sua scomparsa. Organizzato in collaborazione con le associazioni del territorio e promosso con il patrocinio del Comune, si tratta di una manifestazione importante dal momento che Enzo Paradiso è ancora stimato dalla popolazione locale per quello che ha svolto a favore a favore del ciclismo giovanile, della promozione cicloturistica e della vita comunitaria nella sua Palazzo San Gervasio.” Lo annuncia un comunicato stampa della Federciclismo Basilicata in cui si precisa che “Il programma della giornata contempla alle 10:00 il raduno in piazzale Vincenzo D’Errico e l’avvio della pedalata di 10 chilometri aperta a tutti. Possono partecipare anche i non tesserati, i quali aderiscono di propria spontanea volontà, sollevando l’organizzazione da ogni responsabilità in merito alla loro partecipazione. Intorno alle 12:00 i saluti degli organizzatori presso il palco allestito in piazza con interventi di amici, rappresentanti istituzionali e membri delle associazioni sportive. Nel pomeriggio dalle 16:00 in poi l’iniziativa a carattere ludico-promozionale Gioco Ciclismo con attività di educazione stradale e l’allestimento di un bike park mobile per bambini. Un’area attrezzata con rampe e percorsi modulari pensata per avvicinare i più piccoli alla pratica ciclistica in sicurezza, attraverso il gioco e l’educazione motoria. Le attività saranno seguite da Istruttori Federali T1 della FCI, con l’obiettivo di promuovere i valori formativi e tecnici della Scuola di Ciclismo come era solito fare Enzo Paradiso quando era in vita. Ci sarà una mostra di biciclette storiche e alle 20:00 uno spettacolo musicale di Saveria Nozza.”

 

Articolo precedente
L’Europa dimentica il lavoro per le armi. Basilicata declassata a lab di ammortizzatori sociali permanenti
Articolo successivo
Vaglio Basilicata si oppone al ripristino del permesso di ricerca di idrocarburi «SERRA S. BERNARDO»
Vito Bubbico
Vito Bubbico
Iscritto all'albo dei giornalisti della Basilicata.
RELATED ARTICLES

Rispondi

I più letti