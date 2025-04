A Montescaglioso, nel Trail Difesa San Biagio, Maresca batte il campione uscente

In una domenica straricca di eventi, soprattutto nel mondo dell’offroad, anche la Basilicata è risultata protagonista grazie all’ottava edizione del Trail Difesa San Biagio, dedicato alla memoria di Tonino Clemente e inserito nel calendario nazionale Fidal. Due i percorsi agonistici previsti nella prova allestita a Montescaglioso (MT) e in entrambi c’è stata grande battaglia.

“La gara principale, sui 21 km per 1.100 metri, -si legge nella nota ufficiale diffusa a fine manifestazione- ha premiato Mario Maresca (Sorrento Runners) che in 1h51’55” ha prevalso su Antonino Maggisano (Marathon CS), vincitore della passata edizione, per 1’56”. Terzo posto per Francesco Pollio, compagno di colori del vincitore, a 4’57” davanti a Angelo Menzella (I Bitlossi Monterun che ha organizzato l’evento) a 5’38”. Solo questi 4 atleti sono riusciti a scendere sotto le 2 ore.

A regalare una gioia alla società organizzatrice il successo di Lidia Mongelli nella gara femminile, confermatasi campionessa della prova lucana in 2h12’38” con un vantaggio di 18’51” su Marika Latronico (Pol.Valdagri) e dii 20’17” su Luisa Dragonetti (Trani Marathon).

Nel percorso di 12 km per 500 metri il migliore è stato Vito Locaputo (Avis in Corsa Conversano) che in 1h02’54” ha avuto ragione di Roberto Di Lecce (Gs Athlos Matera) per 1’14” e di Vicente Augusto Casella Garces (Metalfer Pod.Brienza 2000) per 3’10”. Altra vittoria stagionale per Silvana Iania (Free Runners Molfetta) che in 1h14’51” ha prevalso per 3’09” su Amalia Rosucci (Bramea Vultur Runners) e per 15’28” su Annamaria Porfido (Amatori Atl.Acquaviva).

La gara più lunga era valida per l’Itra National League 2025, per il Circuito Interregionale Fidal Sud 2025 e per il circuito Trail al Sud 2025. Per gli organizzatori de I Bitlossi Monterun, che hanno contato qualcosa come 170 arrivati, è stata l’ennesima dimostrazione della validità del loro progetto, supportato dal Comune di Montescaglioso come anche dal Comitato Regionale della Fidal e dai tantissimi sponsor che si sono affiancati alla società organizzatrice, pronta già per la nuova sfida del 2026.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.