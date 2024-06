A Matera torneo di Calcio in carrozzina ‘’Salvatore Bagnale’’

Per gli amanti di anglicismi si chiama Powerchair football, ma c’è il corrispettivo italiano che rende a pieno la possibilità per persone disabili di giocare a calcio muovendosi su carrozzine elettriche. E domenica 16 giugno Matera ospiterà un torneo interregionale. L’iniziativa è organizzata dall’Asd Pegaso Aias di Matera. Sei le squadre che scenderanno in campo al palasport ‘’ Giannino Grieco’’ del rione Lanera. Sugli spalti, manco a dirlo, tifo da stadio…

IL COMUNICATO DELL’EVENTO

Domenica 16 giugno 2024 dalle 10 alle 18 nel palasport Giannino Grieco nel quartiere Lanera di Matera si svolgerà la terza edizione del torneo interregionale di Powerchair Football “Salvatore Bagnale”.

Organizzato dalla ASD Pegaso AIAS Matera, affiliata alla FIPPS, federazione che accoglie la powerchair football (calcio in carrozzina elettrica) e per l’occasione è atteso a Matera il Presidente nazionale Andrea Piccillo che seguirà il torneo e premierà vincitori e partecipanti.

Partecipano a questa edizione sei squadre del sud Italia: Liberi di Sognare Golden di Napoli, Oaks Bisceglie, Oltre Sport Trani, Salento Wolves Lecce, Le Aquile Palermo e Pegaso AIAS Matera.

Il format del torneo prevede la doppia eliminazione diretta e potrà essere seguito in diretta facebook sulla pagina della Pegaso Aias Matera.

Il torneo torneo interregionale di Powerchair Football “Salvatore Bagnale” rappresenta un evento speciale perché per la prima volta si ritroveranno in un torneo una cinquantina di atleti paralimpici di questa disciplina e la Pegaso Aias Matera è onorata di accogliere tutti questi atleti nella nostra Matera.

L’evento è stato patrocinato dalla Regione Basilicata, dal Comune di Matera, dalla FIPPS, dal Comitato Paralimpico di Basilicata, dal Coni di Basilicata, da Sport&Salute Basilicata, dal CSI Comitato di Matera, dall’AIAS Nazionale, dalla Arcidiocesi di Matera- Irsina con il suo Ufficio Pastorale tempo libero, turismo e sport e rientra tra i Tornei Maria SS della Bruna 2024.

Sono stati invitati a partecipare, Monsignor Pino Caiazzo, Arcivescovo della Diocesi di Matera- Irsina, il presidente della Provincia di Matera Piero Marrese, il Sindaco di Matera, Domenico Bennardi, l’Assessore comunale allo Sport Antonio Materdomini, l’assessora Comunale Angela Mazzone, la Consigliera Comunale Lucianna Stigliani, il Presidente del comitato Paralimpico Gerardo Zandolino, Il Presidente del CONI Leopoldo Desiderio, il delegato di Sport&Salute Basilicata Matteo Trombetta.