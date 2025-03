A Matera, “Qui e Ora”, il docufilm sulle ragazze della Nazionale italiana di volley (medaglia d’Oro ai Giochi Olimpici di Parigi 2024)

Una splendida occasione per celebrare lo sport raccontato sul grande schermo. Martedì 25 marzo, alle ore 18:30, presso il Cinema “Il Piccolo” e mercoledì 26 marzo, alle ore 10:00, presso il Cineteatro “Guerrieri” della città dei Sassi, il “Matera Sport Film Festival” e la “Lucana Film Commission” invitano il pubblico a partecipare alla visione di “Qui e Ora“, il docufilm dedicato alla straordinaria cavalcata delle ragazze della Nazionale italiana di volley, vincitrice della medaglia d’Oro ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. “Una narrazione -si spiega in una nota- che mostra il dietro le quinte, tra emozioni, certezze e la consapevolezza, in tutte e in tutti i protagonisti del docufilm, di un gruppo fortissimo, imbattibile dentro e fuori dal campo. Il docufilm, prodotto da Francesca Aiello per AF Project, in collaborazione con la Federazione Italiana Pallavolo, è scritto da Iacopo Volpi e vede la regia di Mario Maellaro. Per questo appuntamento in terra lucana, oltre a Volpi e Maellaro, saranno presenti Margherita Romaniello, Presidente Lucana Film Commission, Giuseppe Manfredi, Presidente della Federvolley e Consuelo Mangifesta, indimenticata bandiera della Pvf Matera e oggi Responsabile Eventi Lega Serie A Pallavolo. Una serata speciale con grandi ospiti, dunque, che Lucana Film Commission e Matera Sport Film Festival hanno voluto fortemente per evidenziare quanto lo sport sia sempre più protagonista sul grande schermo. Nel corso della manifestazione, la Lucana Film Commission premierà, con un riconoscimento, Giuseppe Marco Albano, talentuoso regista lucano di “Eroici! 100 anni di passione e racconti di sport “, documentario che ripercorre un secolo di sport attraverso il centenario del Corriere dello Sport, vincitore del Premio speciale ai Nastri d’Argento. L’ingresso è gratuito.”

