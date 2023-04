A Matera pronta la ciclopedalata e passeggiata del 1° maggio

“Il Comitato Territoriale di Matera del Centro Sportivo Italiano darà vita, nella mattinata del 1° maggio, alla prima Ciclopedalata e passeggiata familiare “Parti.amo”. La mattinata di sport dolce e dedicato a tutte le fasce d’età, sarà promossa in occasione dei festeggiamenti dedicati a San Giuseppe Artigiano, al quale è dedicata la Parrocchia di Don Nicola Gurrado, che ospita da oltre vent’anni la sede operativa del Csi di Matera.” E’ quanto si legge in una nota in cui si spiega che: “La kermesse sportiva, che sarà aperta a chiunque voglia passare una giornata di sano sport assieme ai propri parenti e amici, familiari e compagni di squadra, è stata organizzata assieme alla società G.S. “Adriano Pedicini” presieduto da Giovanni Gentile e alla Cooperativa OltreL’Arte guidata da Rosangela Maino. Il raduno è fissato per le ore 8.30 nella piazza antistante la Parrocchia di San Giuseppe Artigiano, in via degli Aragonesi 11. Interverrà per l’occasione don Nicola Gurrado, che benedirà il gruppo dei partecipanti. Alle 9.15 è prevista la partenza verso il centro cittadino, sino al punto ristoro dove gli iscritti potranno usufruire di un piccolo rinfresco per una breve sosta, dove avranno a disposizione la frutta di stagione offerta per l’occasione dalla Central Frutta dei Fratelli Dilena. La pedalata ecologica riprenderà per far ritorno in zona nord della città, dove l’arrivo è previsto in Via Giardinelle 14 – Zona Paip presso la Stamperia Liantonio dove, accolti da Gaetano Liantonio padrone di casa e dagli organizzatori dell’evento, i partecipanti prenderanno parte alla Santa Messa, presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Antonio Giuseppe Caiazzo, Arcivescovo di Matera-Irsina e Vescovo di Tricarico. Le iscrizioni per l’evento, al quale sarà possibile partecipare sia in bici classica, sia in bici elettrica, che a piedi, saranno aperte da mercoledì 26 aprile 2023 dalle ore 15 alle ore 19 presso la sede del Centro Sportivo Italiano – Matera, presso la Parrocchia di San Giuseppe Artigiano in via degli Aragonesi 11 ed il costo dell’iscrizione sarà di soli 4 euro per partecipante.”

