A Matera impianti di quartiere in custodia. E domenica lo Sportcity day

Ancora un po’ di tempo e poi un atto, che dovrebbe consentire di evitare degrado e atti vandalici…L’Amministrazione comunale di Matera affiderà in custodia , ad associazioni, privati, i piccoli impianti sportivi di quartiere, con l’obiettivo di assicurarne vigilanza, manutenzione e fruizione per la pratica di base. Lo ha annunciato oggi l’assessore allo sport Antonio Materdomini, in occasione della conferenza stampa di presentazione dell’evento ” Sportcity day” in programma domenica 22 settembre sul piazzale del Castello. Alla manifestazione parteciperanno 12 associazioni sportive, che consentiranno ai ragazzi di avvicinarsi a varie discipline: dall’atletica al calcio, dalla scherma alla ginnastica per citarne alcune .



” Con l’apporto delle associazioni- ha detto Materdomini- intendiamo calendarizzare questo appuntamento di approccio allo sport con una festa dedicata da organizzare in primavera. Nel frattempo favoriremo la pratica di base sia con l’affidamento in custodia dei piccoli impianti di quartiere, che con l’affidamento – attraverso la distribuzione di un monte ore-di quelli coperti che quest’anno coinvolgeranno anche alcune palestre delle scuole medie superiori di competenze della Provincia”. Novità anche per la palestra di via Lucrezio, con l’aggiudicazione dei lavori, per lo stadio di calcio al Borgo La Martella dedicato a Renato Carpentieri, prossimo alla consegna. A La Martella l’Amministrazione comunale intende potenziare l’offerta di impianti con la realizzazione di campetti di basket, padel, pallavolo e la dotazione di parcheggi. Un accenno anche per il campo scuola. ” Si attende -ha aggiunto Materdomini- che la Regione si pronuncia sul bando Infra-sport per intervenire”. Quanto alle attività ospitate allo stadio ”XXI Settembre- Franco Salerno” in relazione al cantiere del progetto di ”Parco dello Sport” (che la città attende di vedere) si attende cronoprogamma. ”Comunque- ha detto l’assessore- è pronto il piano ‘B’ per consentire la prosecuzione delle attività. Ma di questo ne parleremo più avanti”



Domenica 22 settembre anche a Matera sarà “Sportcity day”.

Promuovere la sana pratica sportiva tra le giovani generazioni. È questa la mission dello “Sportcity day”, evento nazionale che coinvolge 160 città e almeno 500mila persone, organizzato anche a Matera dall’omonima Fondazione con l’Amministrazione comunale, in concomitanza con la “Giornata nazionale per la salute e il benessere”. I dettagli della kermesse sono stati illustrati stamane in conferenza stampa dall’assessore allo Sport, Antonio Materdomini, con una rappresentanza delle dieci associazioni cittadine aderenti (Pielle, Virtus, Athlos, Circolo schermistico, Asd Alma calcio, Franco Selvaggi, La Caposciuc, Ginnastica materana, Circolo tennis e Shaolin centro culturale Matera). Tutte saranno ospitate domenica prossima (22 settembre) nel parco del castello Tramontano, dove a partire dalle ore 10 e fino alle 13 si potrà assistere ad eventi dimostrativi delle varie pratiche sportive offerte in città, che si potranno anche sperimentare direttamente. «Il target di riferimento che abbiamo voluto coinvolgere, accogliendo il suggerimento delle associazioni, è quello dei bambini delle scuole elementari -ha detto Materdomini- ma quella di domenica sarà una giornata per tutti, con la quale intendiamo alimentare l’entusiasmo già presente in città per la pratica sportiva in genere. A questo proposito, abbiamo ufficialmente coinvolto tutti i dirigenti scolastici, per la massima partecipazione della popolazione studentesca. È nostra intenzione -ha concluso Materdomini- istituzionalizzare un evento annuale di festa dello sport, da immaginare magari già nella prossima primavera». Sollecitato dai giornalisti presenti, l’assessore Materdomini ha spiegato anche alle associazioni lo stato dell’impiantistica sportiva comunale, dove molte di esse lavorano ogni giorno, sulla quale c’è un intenso impegno dell’Amministrazione, soprattutto per intercettare fondi regionali ad hoc e capitoli dedicati del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ma nel frattempo tanti interventi sono stati già realizzati».

