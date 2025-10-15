A Matera , il Primo Memorial Francesco Antonio e Vincenzo Guglielmucci

La città di Matera si prepara ad accogliere il Primo Memorial Francesco Antonio e Vincenzo Guglielmucci, che si terrà domenica 19 ottobre 2026 presso il Campo Scuola “R. Duni – P. Sinno”.

“L’evento, organizzato dalla Polisportiva Rocco Scotellaro Matera in collaborazione con il Comitato Regionale FIDAL Basilicata, -si spiega in una nota- nasce per rendere omaggio a due figure indimenticabili per lo sport e per la comunità: Francesco Antonio Guglielmucci e suo figlio Vincenzo, scomparsi prematuramente lasciando un segno profondo nella vita cittadina. Due vite, un’eredità di valori.

Francesco Antonio, campione regionale e nazionale, atleta mondiale, conosciuto come “Eolo” per la leggerezza della sua corsa; uomo giusto, maresciallo dell’Aeronautica Militare, presidente della Polisportiva Rocco Scotellaro e guida per decine di giovani atleti. La sua vita, segnata da dedizione, altruismo e coraggio, si è spezzata tragicamente a 44 anni, in missione, in un incidente stradale a Grosseto, nel giugno del 2024.

Vincenzo aveva solo 22 anni quando è scomparso il 4 agosto del 2025. Studente di infermieristica a Bari e atleta appassionato, ha combattuto con forza e dignità contro una malattia aggressiva, senza mai rinunciare al sorriso e all’amore per la sua famiglia. La sua giovane vita è stata un esempio di resilienza e coraggio, capace di unire attorno a sé l’affetto di tutti.

La giornata del Primo Memorial Francesco Antonio e Vincenzo Guglielmucci si aprirà alle ore 9:00 con una cerimonia commemorativa e lo scoprimento di una targa in loro memoria, alla presenza di autorità civili, militari e religiose. Sarà un momento di raccoglimento e di condivisione del ricordo, che unirà sportivi e cittadini nel segno della gratitudine e dell’affetto.

Seguiranno le gare su pista, con la partecipazione di atleti di tutte le categorie – dagli esordienti fino agli assoluti – in un programma che prevede prove di velocità e salto in lungo. Al termine, la cerimonia di premiazione consegnerà medaglie ai primi classificati e a tutti i giovani partecipanti, con l’assegnazione del prestigioso Trofeo Guglielmucci alla miglior prestazione tecnica nel lungo. Il Memorial non è solo un appuntamento sportivo: è un modo per continuare a far vivere i valori che Francesco Antonio e Vincenzo hanno incarnato. Il loro coraggio, la passione per lo sport, il senso del dovere e la dedizione alla comunità rimangono un esempio luminoso, capace di ispirare le nuove generazioni.

Con questa giornata, Matera rinnova il suo abbraccio commosso alla famiglia e trasforma il ricordo in energia vitale, celebrando la memoria di due vite che continueranno a correre assieme a tutti noi.” QUI il PROGRAMMA : Programma gare -Primo Memorial Francesco Antonio e Vincenzo Guglielmucci

