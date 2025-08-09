A Marsicovetere, domenica con i baby campioni del pedale, per la Coppa San Bernardino

“Due ruote in movimento con il Velo Club Val d’Agri che si fa promotore di una giornata dedicata al ciclismo giovanile under 13 con la Coppa San Bernardino in programma domenica 10 agosto a Marsicovetere (PZ) per il campionato regionale società per giovanissimi sotto l’egida della Delegazione Regionale FCI Basilicata.” Lo si annuncia con una nota in cui si da “Appuntamento alle 8:30 in via Roma per il ritrovo e la partenza delle gare. I più piccoli (categorie G1, G2, G3) affronteranno un tragitto completamente pianeggiante mentre i più grandi di età (G4, G5, G6) troveranno una variante con una strada in leggera pendenza. Non manca davvero niente per questo appuntamento a cui i piccoli campioni delle due ruote offriranno un grande spettacolo, in un’atmosfera di gioia e entusiasmo.”
