“Il progetto EIE – Easybasket In Europe si sposta in Spagna per il suo quinto meeting internazionale: dopo Matera, Hagen, Praga e Copenaghen, è ora la volta di Madrid, sede della Fundaciòn Red Deporte y Cooperaciòn (il cui responsabile è Carlos De Cancer), uno dei 10 partner del progetto Erasmus + di cui è capofila l’Olimpia Basket Matera e che vede inoltre come protagonisti FIP – Federazione Italiana Pallacanestro, APD Pielle Basket Matera, ASD Cultura e Sport Matera, Istituto Comprensivo “G. Pascoli” Matera, Lietuvos Sporto Universitetas (Università dello Sport della Lituania), Czech Basketball Federation (Federazione Pallacanestro Repubblica Ceca), Deutscher Basketball Bund (Federazione Pallacanestro Germania) e Danmarks Basketball Forbund (Federazione Pallacanestro Danimarca).”

E’ quanto si legge in una nota che così prosegue:

“Le attività prenderanno il via nella mattinata di venerdì 24 gennaio e si concluderanno nel pomeriggio del giorno seguente: i vari partner, negli accoglienti ambienti della Universidad Europea, che ospita l’iniziativa grazie alla fattiva collaborazione del professor Rafael Manuel Navarro Barragan, avranno nuovamente l’occasione di confrontarsi su un progetto che va avanti da oltre un anno e che si sta sviluppando in maniera esponenziale, con grande partecipazione di addetti ai lavori e soprattutto di piccoli atleti dai 6 agli 8 anni. A condurre i fondamentali clinic, puntualmente proposti nel corso dei meeting, sarà Maurizio Cremonini, responsabile tecnico del settore minibasket della Fip e del progetto EIE, il quale, insieme al suo staff, ribadirà le regole basilari dell’easybasket, sempre con l’idea di accogliere e costruire insieme una possibilità per tutti di giocare.

In rappresentanza dei vari partner, saranno a Madrid Ilaria Martinelli (ASD Cultura e Sport Matera), Sergio Galante (APD Pielle Matera), Luciano Cotrufo (APD Pielle Matera), Francesco Losito (APD Pielle Matera), Maurizio Cremonini (Federazione Italiana Pallacanestro), Roberta Regis (Federazione Italiana Pallacanestro), Mario Greco (Federazione Italiana Pallacanestro), Giovanni Verde (Federazione Italiana Pallacanestro), Andrea Bagni (Federazione Italiana Pallacanestro), Marco Gianlorenzi (Federazione Italiana Pallacanestro), Sona Camara (Danmark Basketball Forbund), Thomas Johansen (Danmark Basketball Forbund), Milena Moulisová (Czech Basketball Federation), Milan Horak (Czech Basketball Federation), Agostino Festa (Olimpia Basket Matera), Michele Cipolla (Olimpia Basket Matera), Vincenza Sileo (Istituto Comprensivo “G. Pascoli” Matera), Tim Brentjes (Deutscher Basketball Bund), Georg Kleine (Deutscher Basketball Bund), Juergen Massmann (Deutscher Basketball Bund), Giuseppe Chietera (ASD Cultura e Sport Matera).”