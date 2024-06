A Grassano Ecopedalata e Gimkana per i piccoli ciclisti

Bella iniziativa che lega sport, ambiente, famiglie e tanta voglia di trascorrere insieme una domenica di divertimento mettendo da parte telefonini, i pad e tv. Domani, domenica 23 giugno, con ritrovo alle 9.00, in piazza della Libertà- è in programma la 2^ “ Ecopedalata e gimkana per bambini a cura della GS Grassano di ciclismo. Il costo di iscrizione è simbolico, di cinque euro, e quanti si sono iscritti entro il 10 giugno scorso avranno un casco in omaggio. Casco, che per motivi di sicurezza, devono indossare tutti. Alcuni bambini, la manifestazione è riservata a bambini di età compresa dai 3 ai 10 anni, hanno tanta voglia di ben figurare. E chissà che tra di loro non venga fuori, a tempo debito, l’erede di Domenico Pozzovivo. Per ora la ecopedalata con il via che sarà dato dal primo cittadino Filippo Luberto. Pronti?via…