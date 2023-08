A Grassano, domani, la “Ecopedalata Madonna della Neve”

IL GRUPPO Sportivo Grassano ha organizzato il primo appuntamento con la Ecopedalata “Madonna della Neve” domenica 6 agosto con ritrovo alle ore 9 in Piazza Arcangelo Ilvento. “In occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna delle Neve, -si legge in una nota degli organizzatori- che allieteranno Grassano il 4, 5 e 6 agosto ed alla quale la comunità grassanese è molto devota, la giovane Associazione Sportiva Dilettantistica “Gruppo Sportivo” Grassano, costituita poco più di un anno fa e affiliata al Centro Sportivo Italiano di Matera, ha organizzato l’evento ciclistico per avvicinare giovani, adulti e meno giovani all’uso della bicicletta in ogni sua forma. La giornata, infatti, non sarà dedicata all’agonismo, ma offrirà l’occasione a chiunque di cimentarsi con l’utilizzo del mezzo a due ruote, in un percorso che si dislocherà per otto chilometri tra le strade della cittadina grassanese.”

“La realtà dei nostri paesi – sottolinea Luigi D’Aria, presidente del sodalizio– non ci consentono di svolgere tantissime attività. Nei nostri paesi ovviamente è il calcio lo sport più conosciuto, più praticato e intrapreso dai giovanissimi; ma ciò a cui mi piace pensare invece è anche il territorio della Basilicata. Noi abbiamo uno dei migliori contesti da girare in bicicletta, ed è per questo che il movimento ciclistico ha bisogno di nuove forze e nuovi appassionati. La finalità di questa iniziativa è proprio questa, far avvicinare quanta più gente possibile all’utilizzo della bicicletta, dai più piccoli, sino ai più grandi della nostra comunità e non solo. Proprio i più piccoli saranno protagonisti di un’altra iniziativa collegata all’evento della Ecopedalata. Infatti, in Piazza della Libertà, dalle ore 9.15 sarà possibile per i ragazzi sino agli otto anni, muniti di bici anche alle prime armi, accompagnati da genitori o con l’ausilio delle rotelle, potranno provare a realizzare un giro attraverso un percorso appositamente realizzato dal Gruppo Sportivo Grassano, completo anche di alcuni semplici segnali che i più piccoli impareranno a conoscere e al momento giusto, utilizzare.”

“Quello dedicato ai più piccoli sarà un percorso educativo – aggiunge Luigi D’Aria –. Un’educazione su due fronti, all’utilizzo della bicicletta come mezzo per muoversi, ma anche ad alcune piccole indicazioni presenti spesso per strada, i segnali stradali, che i nostri ragazzi potranno iniziare ad imparare attraverso il percorso preparato per loro, attraverso slalom, birilli e segnali. L’iniziativa è stata supportata dal Comitato Territoriale di Matera del Centro Sportivo Italiano, dal Comune di Grassano, dalla locale Pro Loco che sarà il braccio operativa della kermesse e dal supporto della Despar di Grassano, che permetterà ai partecipanti di rifocillarsi durante la manifestazione. Prima della partenza, la benedizione di don Alessio Cafarelli, parroco della Chiesa Madonna della Neve. Ringraziamo chi ci ha supportati in questo evento. E’ il primo che realizziamo e speriamo sia condiviso, perché l’utilizzo della bicicletta ti fa vivere grandi emozioni. Personalmente godo di panorami bellissimi quando giro la Basilicata e vorrei che anche i giovani possano capirlo ed apprezzare il nostro territorio. Speriamo sia un evento che faccia bene alla nostra comunità e al nostro territorio. Sicuramente ci divertiamo”.