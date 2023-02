A Ginosa la 5^ edizione del Gran Prix nazionale di Badminton (attesi 100 atleti).

È stata presentata questa mattina -durante la conferenza stampa svoltasi oggi presso la Sala Consiliare- la 5^ edizione il “Torneo Nazionale Gran Prix – Città di Ginosa’’ in programma per i giorni 18 e 19 febbraio 2023 presso il Palazzetto dello Sport, organizzato dalla ASD Sport Academy Taranto con il patrocinio del Comune. Ad illustrare la manifestazione il Vicesindaco Dania Sansolino, il Consigliere con delega allo Sport Vincenzo Piccenna, il responsabile tecnico dell’ASD Sport Academy Marcin Wojtowicz e il delegato regionale FIBa (Federazione Italiana Badminton) Giuseppe Lassandro. Ha moderato il giornalista Matteo Schinaia.

“Dopo i feedback positivi ricevuti dalle società partecipanti, -si legge in una nota- il Torneo Gran Prix viene riconfermato anche quest’anno, dando seguito all’interesse che la manifestazione sportiva sta riscuotendo e che il badminton avrà nei prossimi anni in vista dei Giochi del Mediterraneo 2026. Ginosa, infatti, ospiterà le gare ufficiali. Attesi nel weekend oltre 100 atleti provenienti da tutta Italia. Tra questi, anche i migliori dieci del ranking italiano maschile e femminile.”

“Ginosa continua a ospitare un evento di caratura nazionale, nonchè uno dei più importanti del Sud Italia per questa disciplina, in grado di coniugare sport, turismo e sociale, con ricadute importanti per il territorio da ogni punto di vista – spiega l’Amministrazione – sin dalle prime edizioni di questo torneo ospitate, infatti, l’obiettivo è stato proprio quello di unire questi aspetti, ma soprattutto di far appassionare i giovani al badminton e allo sport in generale, promuovendolo come stile di vita. Inoltre, vogliamo riprendere il discorso avviato prima della pandemia con i corsi formativi per docenti e studenti delle scuole di Ginosa e Marina di Ginosa, in modo che tra i futuri partecipanti al Gran Prix ci siano anche loro. Anche per questo, l’invito che rivolgiamo alle famiglie è ad assistere al torneo insieme ai più piccoli.”

Il badminton -per chi non lo conoscesse- è uno sport che consiste nel colpire con una racchetta un oggetto leggero di forma conica aperta, chiamato volano, facendogli oltrepassare la rete e mandandolo nella metà campo opposta, dove dovrà essere ribattuto al volo dall’avversario.