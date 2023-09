A Coverciano in Campo Calia Italia per gli azzurri e il made in Italy

L’unione fa la forza e deve essere così, soprattutto in una fase difficile, di ricostruzione e rilancio della Nazionale di calcio e dell’economia del Paese che, rincari del costo del danaro e delle spese energetiche a parte, deve giocare fino in fondo la partita della ripresa. Anzi, le partite. Perchè in queste sfide ci sono le aziende partner, disposte a giocarsele fino in fondo, perchè sanno il fatto loro. Tra questa la nota azienda del mobile imbottito di Matera, Calia Italia, al centro tecnico federale di Coverciano per arredare nel solco di quel binomio vincente che è sport è comodità. E se dovesse venirci anche un successo nella V edizione della Azzzurri Partner Cup 2023 ancora meglio. I ragazzi della Calia Italia ce la metteranno tutta, ne siamo certi, fino in fondo. Dopo arriveranno consensi e il meritato riposo, per tutti, comprese le stelle della Nazionale di Spalletti. Forza ragazzi, forza azzurri della Calia da Matera, città bianco azzurra. Squadra in semifinale e premio al bomber Selvaggi.



IL DOPPIO IMPEGNO DI CALIA ITALIA A COVERCIANO

Due eccellenze Made in Italy si incontrano per dare vita a un connubio che unisce sport e comodità: Calia Italia è sponsor della FIGC e dopo aver allestito Casa Azzurri durante gli europei 2020, quest’anno ha allestito anche la sede del centro tecnico Federale di Coverciano. Oggi, 16 settembre 2023, Calia Italia ha portato in campo a Coverciano i suoi dipendenti per competere nella V° edizione della Azzurri Partner Cup 2023, il torneo di calcio tra i Partner della FIGC e della Nazionale italiana di calcio.Ad incoronare i Campioni 2023 ci saranno l’attuale Capo Delegazione degli Azzurri Gigi Buffon (2006) e Marco Tardelli (1982). Con loro, sul palco potrebbe esserci anche un altro Campione del Mondo, Francesco Totti, ma per raggiungerli dovrà vincere il torneo, perché sarà in campo con la squadra di Volkswagen, una delle 23 aziende in corsa per il titolo.



Roberto Caputo – Direttore Commerciale Italia Calia Italia”La nostra esperienza con la FIGC è iniziata con gli europei 2020 prima con Casa Azzurri, che continua anche quest’anno, ed ora con l’allestimento di Coverciano. Sostenere la Nazionale Italiana è un onore per Calia Italia che da quasi 60 anni porta il Made in Italy nel mondo con divani e poltrone realizzati interamente a Matera. Il territorio e la famiglia sono due valori fondamentali che abbiamo voluto rappresentare nella formazione di questa squadra che oggi gioca qui a Coverciano.Passione, lealtà e atteggiamento proattivo e positivo accompagnano continuamente le mie giornate e anche questa nostra partecipazione al torneo



.”Marienza Calia Responsabile Ufficio Marketing.Mio nonno ha fondato l’azienda di divani e poltrone Calia Italia nel 1965 a Matera. Il suo sogno era “far star comoda la gente” , oggi nostra mission aziendale. È un vero orgoglio per me essere qui oggi a rappresentare l’azienda con questa squadra che vede protagonisti i nostri dipendenti e figli di partner, agenti o consulenti con cui lavoriamo da anni. In campo con noi anche un ragazzo che sul nostro territorio lavora ad alti livelli nel mondo calcistico ed è figlio d’arte. Suo papà è campione del mondo del 1982 ed è materano. Il valore del territorio è , da sempre , molto importante per noi è ci ho tenuto moltissimo affinché la nostra squadra rappresentasse la Basilicata con i suoi valori, passione e la voglia di emergere.Allestire con i nostri divani e poltrone il centro di Coverciano è emozionante ed è una esperienza molto stimolante , siamo orgogliosi di sostenere la Nazionale Italiana e portare Matera , oltre che nel mondo, anche su questi campi!



Squadra Calia Italia

10 Mimmo Donvito Mister e centrocampista

21 Alessandro Rondinone Portiere

22 Tommaso Garbujo Portiere

20 Carlo Chisena Attaccante

88 Luca Selvaggi attaccante

4 Vito Donvito centrocampista

16 Leonardo Buoncore centrocampista

8 Michele Ceccato centrocampista

12 Nino Pavone difensore

7 Piero Lamacchia difensore

29 Roberto Lisanti difensore

5 Michele Cancelliere centrocampista

2 Niccolò Conti difensore