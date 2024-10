A breve i lavori di rifacimento del manto erboso allo stadio di Matera

“Partiranno a breve, i lavori di rifacimento del manto erboso nello stadio “XXI Settembre – Franco Salerno”.” Lo rende noto il sindaco, Domenico Bennardi, con l’assessore allo Sport, Antonio Materdomini, che -con un comunicato informano di aver “incontrato ieri i rappresentanti della società Fc Matera, per fare il punto della situazione dopo alcune polemiche dei giorni scorsi. Materdomini ha subito ribadito che per effettuare i lavori, si dovrà necessariamente sospendere gli allenamenti sul terreno di gioco.” «A fine luglio, dopo un sopralluogo, abbiamo concordato con il custode di effettuare un intervento straordinario sul manto erboso dello stadio. -spiega Materdomini- Dopo qualche giorno, durante un incontro tenutosi in municipio tra me, il presidente Tosoni, il custode e un rappresentante della società Invicta Matera, il presidente del Fc Matera aveva chiesto di poter intervenire direttamente, senza attendere i tempi delle procedure amministrative, e con il mio benestare si era deciso di procedere in tal senso con la collaborazione del soggetto che in questo momento ha in custodia lo stadio. A seguito di una pec con richiesta di incontro, ho dialogato ieri in municipio con società, funzionari comunali e custode, per la soluzione del problema. All’esito dell’incontro, si è confermato quanto già concordato a fine agosto, ovvero che la società Fc Matera può contribuire economicamente all’esecuzione dei lavori necessari. Pertanto, restiamo in attesa di comunicazioni da parte del custode per l’avvio dei lavori, considerata la necessità di stilare un cronoprogramma degli interventi necessari, che dureranno circa tre settimane, durante le quali ovviamente nessuna società potrà utilizzare il terreno di gioco per allenarsi. Infine, per quanto riguarda i fari, gli uffici si stanno organizzando per poter risolvere il problema nel rispetto dei tempi tecnici necessari. L’Amministrazione comunale –conclude Materdomini– è comunque da sempre attenta alla manutenzione di tutte le strutture sportive, come dimostrano i numerosi interventi straordinari effettuati in questi anni».

