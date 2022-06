A Bernalda le qualificazioni regionali lucane per il Trofeo Coni

“Mancano solo gli ultimi dettagli al programma della fase regionale per le qualificazioni al Trofeo Coni. Giovedì 2 giugno location di svolgimento della manifestazione a Bernalda presso la Fattoria Sportiva Mastrangelo in Contrada da Gaudello (ritrovo alle 9:00 e inizio delle batterie di gara alle 10:00) a Potenza con il sodalizio Polisportiva Re-Cycling Bernalda in cabina di regia.”

E’ quanto si apprende da una nota in cui è specificato:

“Un format di manifestazione che prevede una prova a staffetta team relay per categorie giovanili G4-G5-G6. Le squadre saranno composte da quattro elementi di entrambi i sessi e di età compresa tra i 10 e 12 anni.

L’evento giovanile costituisce uno step importante per qualificarsi alle finali nazionali del Trofeo Coni che si svolgerà tra il 29 settembre e il 2 ottobre nella Valdichiana Senese.

Un lavoro a tutto campo da parte degli organizzatori in loco, capitanati da Giuseppe Lombardi, a garanzia dello spettacolo della competizione che farà sicuramente divertire i partecipanti e il pubblico.”