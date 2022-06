A 38 gradi…Minibasket in festa con visita al Carro

La maglietta sudata dell’infaticabile Luciano Cotrufo contrassegnata dal numero ”38” all’esterno della piazzetta del Carro Trionfale, nel rione Piccianello, la dice tutta della temperatura che batteva alla controra di oggi pomeriggio , venerdì 24 maggio. E questo nonostante i vocianti miniatleti del ” Minibasket in piazza 2022” fossero all’ombra. I loro colori delle squadre di varie regioni e nazioni si sono mescolati, idealmente, con quelli del carro trionfale realizzato da Uccio Santochirico. La musica di una street band ha fatto il resto per tenerli allenati in vista delle gare che porteranno alla fase finale del torneo.La favorita? Quella con tanta energia nelle gambe, testa, un pizzico di fortuna e tanta simpatia.A canestro, ragazzi.



LE SQUADRE PARTECIPANTI

Bees Pesaro, Pielle Matera, Murgia Basket Santeramo in colle (Bari), Nuova Pallacanestro Grottaglie (Taranto), Basket Salandra ( Matera), Normanna Basket Melfi ( Potenza), Blue star Basketball di Benghazy (Lybia), Minibasket Corato ( Bat), Olimpia Gioia del colle ( Bari), Basket school Altamura ( Bari), SMG Minibasket Center (Latina), Sorriso Azzurro di Sant’Antimo ( Napoli), Kiokobasket Caserta, Delfini Monopoli ( Bari), Union Sportive de Sidi Amar (Algeria), Aagd Basket Toritto ( Bari), Città Futura ( Roma), Minibasket Bitritto ( Bari), Aragona Basket Maddaloni ( Caserta), Murgia Basket Cassano Murge ( Bari), Pielle Salandra ( Matera) e Fortitudo Basket di Gravina ( Bari)