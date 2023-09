90 anni in biancoazzurro tra amarcord e Forza Materaaa!

Fede, commozione, speranza e tanta volontà per rinverdire i successi del passato per un Matera, era l’Unione Sportiva, fondata il 5 settembre 1933 e con sede al numero civico n.15 di via La Vista che non c’è più… E una targa in tufo, con la dedica de La Città di Matera, scoperta da due ”Domenico”, il sindaco e un capo tifoso, è la fiamma di una passione che continuerà ad ardere soprattutto al rione di Piccianello, dove è stato realizzato un murales su un muro della scuola elementare Marconi – con l’apporto dei ragazzi della Curva sud e dell’Associazioni Custodi biancoazzurri- sotto la guida del giovane artista cartapestaio Eustachio ” Uccio” Santochirico , che è la sede dello stadio ” XXI Settembre- Franco Salerno” e prima ancora- ” Luigi Razza”.



E una bella mostra fotografica allestita lungo la recinzione. nel campetto per il calcio giovanile-dagli infaticabili ricercatori di ” Matera Calcio Story”, Nicola Salerno e Sandro Veglia, ha consentito di ricordare sacrifici, delusioni e successi del passato. Tifosi e calciatori dei campionati di serie D(la vecchia quarta serie) C, C1, B come Busilacchi, Bussalino, Morello, Imborgia, Bitetto, Raffaele,Generoso,Galati, De Canio, Pavese, Quinto, commossi- e lo abbiamo visto e sentito- davanti a foto in bianco e nero e a colori, accanto ad allenatori e colleghi che non ci sono più o che non hanno potuto raggiungere Matera per una festa, che ha avuto nei colleghi Antonio Mutasci in particolare e in serata per le premiazioni Eustachio Follia, il trait d’union con la storia biancoazzurra. Esaltata, tra applausi e ricordi a bordo campo…, con il filmato realizzato da Matera calcio story. Storie nella storia del Matera, che ha cambiato denominazione, disegni delle maglie in campo e sugli spalti e con i tifosi pronti a urlare di gioia ” Forza Matera!”.



Come non ricordare i canti degli anni Cinquanta-ci ha datto Antonio Fazzino, ”tifoso ” della prima ora e ”piccianellese doc” con quel ” Olio, petrolio, benzina e minerale, per battere il Matera ci vuole la nazionale!”.



E poi il giovane Antonio Cristallo, portiere dell’Invicta, che ha ritirato la targa per il nonno Antonio portiere del Matera negli anni Cinquanta. E potremo continuare sull’onda dei ricordi con figure minori, ma insostituibili, entrate nella memoria della tifoseria come la signora ”Lina” o come il popolare massaggiatore Damiano ” Zam’ridd” Tataranni che aveva una ”spugna magica di acqua fresca” per lenire i dolori dei pestoni, rimediati dia calciatori biancoazzurrri. Senza dimenticare presidenti, dirigenti, allenatori che hanno onorato i colori del Matera sotto varie sigle e stagioni. E nel dopoguerra anche il calcio attraversò una fase difficile, pionieristica, per risalire la china. A ricordarcela è un ex colonna del calcio biancoazzurro, che continua a credere nei giovani, nel vivaio come Mimmo Bellacicco, tesserato n.1 del Matera nel lontano 1964.

FOTO DAL SITO MATERACALCIOSTORY

” Nel settembre del 1964- ricorda Bellacicco- alcuni appassionati decisero di fondare il Football club Matera. Accadde dopo una partita amichevole tra una selezione di calciatori materani e il Trani che era entrato in serie B, voluta dall’ex calciatore Bitetto che giocava nella squadra pugliese. Perdemmo 3 a 1 e con uno stadio strapieno, ma quella fu la scintilla che fece scoppiare il fuoco della volontà di costruire una società che portasse avanti il calcio. E così fu. Ricordo soprattutto il professor Tommaselli, Gino Morelli,Zaccagnino, che fu il presidente, Rollo, Montalto e il giorno dopo, il 4 settembre, nella macelleria Porsia, nel rione Piccianello in via Marconi, ci presentammo per sottoscrivere i cartellini per la nuova società, che nacque dopo un periodo di vuoto calcistico di quattro anni . Io sottoscrissi il tesserino n.1. Spero di rivedere il Matera, stabilmente in serie C, che è alla portata della nostra città e delle nostre tradizioni. E’ vero molte cose nel calcio di oggi, che mi piace poco, sono cambiate e la passione- purtroppo- è sacrificata sull’altare del business e di interessi poco chiari. Ma noto che ci sono piccole società come Cittadella o Albinoleffe, come Matera, che militano in campionati superiori. Dobbiamo organizzarci e crederci. Una mano devono darla anche gli imprenditori. I tifosi faranno la loro parte e del resto abbiamo vissuto la esaltante stagione da capitale europea della cultura. Possiamo farcela, stringendoci attorno a società e squadra”. Forza Materaaa. E se lo ha detto il primo tesserato del Matera della rinascita significa che è do buon auspicio. Ci giochiamo il 90 sulla ruota della passione biancoazzurra…







LE FOTO DEL PASSATO