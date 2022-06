7° Torneo Minibasket in piazza alla Bees Pesaro

La notizia campeggia sul sito dei ragazzi della Bees Pesaro che si sono imposti nella finale del Torneo per giovanissmi di Matera, organizzato dalla Pielle Matera, battendo in finale i coetanei della Roma . Bravi. Sulla loro pagina social campeggia la scritta ” L’abbiamo riportata a casa! e l’immancabile anglicismo ” It’s coming Home!”

”Dopo una finale persa, 2 anni di covid, finalmente torniamo a trionfare nel torneo più bello!Al termine di un anno di duro lavoro, pieno di imprevisti e di sacrifici, questa vittoria e la ciliegina sulla torta!Una settimana piena di emozioni, nuove amicizie e tantissimo divertimento!Il minibasket è dei bambini, vivere queste esperienze per loro sono una cosa fantastica!!!” E grazie a quanti hanno organizzato, tra non poche difficoltà, l’edizione della ripresa con 22 squadre, delle quali 20 italiane e due straniere. Arrivederci all’anno prossimo.