Coincidenze? Sospensione, a parte, per la pandemia da virus a corona, la 7^ rievocazione storica della corsa automobilistica d’epoca porta fortuna o coincide (fate voi) con la promozione della squadra di calcio nella serie superiore: prima in C e quest’anno in B. Naturalmente, con la benedizione di San Nicola, tornato in possesso delle reliquie dopo un furto sacrilego, attendiamo nel 2023 corsa e promozione in serie A. Ma corriamo alla velocità del nonne a quattro ruote con modelli che hanno fatto la storia delle corse , per stile, allestimenti e per quell’inimitabile ed emozionante rombo dei motori che le silenziate auto elettriche di oggi non potranno mai dare. Considerazioni concrete quando gira la chiave e dalle marmitte escono suoni del passato da bolidi, barchette e via elencando come Ferrari, Lancia, Maserati, Mercedes, Auto Union, MG e altri marchi italiani e stranieri immortalati da foto in bianco e nero e a colori del passato. Il gran premio di Bari, giunto alla settima edizione è anche questo. Merito degli appassionati che continuano a curare amorevolmente le auto e degli organizzatori, che portano valore aggiunto all’economia locale. Ne sapremo di più dalla conferenza stampa che si terrà domani, presso la sala della giunta comunale del capoluogo pugliese, per un evento in programma dal 22 al 25 aprile. A parlarne il Sindaco di Bari, Antonio Decaro, gli assessori comunali allo Sport, Pietro Petruzzelli, e allo Sviluppo Economico, Carla Palone, e il Presidente dell’ Old Cars Club, Antonio Durso.