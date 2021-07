Domenica 11 Luglio 2021 l’Ass. Sportiva Dilettantistica di Auto e Moto d’Epoca “Old School Garage” di Montescaglioso, con il patrocinio del Comune e dell’UISP Sport per Tutti, organizza il 6° Raduno di Auto e Moto d’Epoca “Città di Montescaglioso”.

L’iscrizione alle varie iniziative previste include la colazione, premiazione, gadgets e prodotti tipici locali. Il programma prevede, dalle 8.30 alle 13, l’accoglienza ed iscrizione dei veicoli nei pressi della centrale Piazza Roma, l’esposizione dei veicoli e l’intrattenimento. Alle 12 sono previsti i ringraziamenti delle autorità e la benedizione dei veicoli partecipanti.

In seguito partirà il corteo motoristico che compirà un giro panoramico di Montescaglioso percorrendo le vie principali. Sarà poi raggiunto il luogo del pranzo, durante il quale si procederà alla ricca Lotteria e alle premiazioni: club più numeroso e proveniente da più lontano; auto e moto più antica; auto e moto proveniente dalla distanza maggiore; conducente più giovane e conducente più anziano; Premio speciale Old School. La giornata sarà allietata da Angelo Show Man con lo spettacolo “Riparto da zero e non solo!”.

L’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle normative vigenti nel contrasto al Covid-19.