300 atleti a Pisticci per l’ultima tappa del Trofeo Magna Grecia.

Domani, domenica 22 ottobre, sulla costa jonica pisticcese si terrà la terza edizione del Triathlon olimpico, ospitato dal Porto degli Argonauti. È l’ultima tappa con assegnazione del titolo 2023 del Trofeo Triathlon Magna Grecia, cui partecipano gli atleti di cinque regioni (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) della Macro Area Sud della Federazione Italiana Triathlon. Sono circa 300 gli iscritti.

“Il Comune di Pisticci -spiega in una nota- ha concesso il patrocinio all’evento e garantirà la presenza di agenti della Polizia locale, addetti alla sicurezza e volontari della Protezione civile. Oltre alla predisposizione del servizio di raccolta differenziata e di transenne lungo il percorso, per garantire che la competizione si svolga in sicurezza sia per i partecipanti sia per gli spettatori.

La gara comporterà l’interdizione al traffico su alcune strade durante le ore del suo svolgimento: dalle 10:00 alle 13:30 e/o al passaggio dell’ultimo ciclista.

In queste ore sono previsti divieti di transito sulle seguenti strade:

TRATTO BLU Circuito ciclistico da ripetere due volte.

– Partenza Porto degli Argonauti

– BOA A rotonda Porto Località Macchia

– Via Giasone

– Viale Quarantotto

– Via Nausicaa

– Località San Basilio

– BOA B SP Pozzitello-Pisticci-San Basilio

– Località San Basilio

– Via Nausicaa

– Viale Quarantotto

– Via Giasone

– BOA A rotonda Porto Località Macchia.”