Volete vincere le elezioni? C’è il manuale Laterza…

Una mano d’argento come quella degli ex voto ”per grazia ricevuta” e un nastrino tricolore per ricordare, quasi non ce ne fosse bisogno, che si fa politica all’italiana. Un solo principio :vincere, tentare di convincere e, naturalmente, spingere e farsi spingere da tutte le parti. Poco importa se si tratta di uomini o donne, esponenti del potere, del podere o ecclesiale. Contano voti e promesse, strette di mano, pacche sulle spalle e, se occorre, anche sul sedere…per farsi liberare il posto ambito o in attesa di essere occupato. Al Comune di Matera, dove si vota il 25 e 26 maggio, al Parlamento tra un paio d’anni, alla Regione tra quattro ci si va se si hanno le idee chiare per raggiungere il Paradiso del Potere. Il Manuale Laterza che costa il giusto, ma ne vale la pena, è lo strumento per saperne di più. I santini contano poco ( e lo stupore di meraviglia di un giovanotto che li ha visti ne è al conferma) se non si hanno Santi dentro o prossimi alle Porte della Politica. E se con uno non riesce potete sempre cambiare, cambiando bandiera…Politica all’italiana o alla materana se vi va. Cambia poco. Se restate al palo poco male. Sergio Laterza sta preparando un altro manuale dal titolo stimolante : Non hai vinto, ritenta… con tanto di bigliettino con stampa a rilievo, come i chewing gum ( in italiano gigomma o gomma da masticare) della Prima Repubblica.