Un’anatra da oscar: i premiati!

La premiata ditta Andrisani & De Novellis che, ricorderete, promosse la lista Matera e Matera in Serie B, purtroppo naufragata in malo modo nel mare magnum elettorale di quattro mesi fa, sebbene continuino ad aspirare ad essere la vera e unica opposizione del futuro, torna sulla scena. E nella giornata storica di ieri in cui a Matera si è conclusa l’era dell’anatra zoppa, si è riunita in commissione giudicante per attribuire gli Oscar alla politica materana. Queste le categorie con il relativo vincitore: Oscar al trucco e parrucco al consigliere Angelo Montemurro; Oscar effetti speciali al consigliere Donato Braia, meritatissimo; Oscara per la colonna sonora al DJ Albertino, che dovrebbe essere cooptato in giunta a breve; Oscar al miglior attore non protagonista, che va di diritto a Roberto Cifarelli; Oscar alla carriera, meritatissimo, finalmente ad Augusto Toto ,dopo 30 anni di onorato servizio; Oscar alla memoria, questo va pure di diritto ma a Domenico Bernardi, ex sindaco. E al consigliere Santochirico, impegnato molto a cercare di dare un senso politico a tutto quello che è accaduto, a lui che è un amante della florovivaistica (fiori, piante), hanno pensato non di dare l’Oscar ma di assegnare una palma, una palma d’oro. Mancherebbe l’Oscar alla regia, e voi penserete -dicono i due- che lo diamo ad Antonio Nicoletti. E invece no, l’Oscar alla regia vogliamo darlo a voi Materani che siete andati a votare e ancora una volta. I vostri attori non hanno seguito le vostre direttive, sono entrati sul set, sono entrati in scena, e ognuno ha fatto il cazzo che voleva. Ognuno ha scambiato i ruoli come preferiva, ognuno si è spostato in maniera diversa sul set. Siete stati degli ottimi registi e dovreste esserlo voi invece i veri registi o no? Poi per tutti quelli che non sono andati a votare e che sono sempre in maggior numero (non c’è da meravigliarsi che la gente non vada più tanto al cinema e non vada neanche a votare), per questi c’era l’alternativa, avrebbero potuto tranquillamente votare la lista che non si è presentata, cioè la nostra Matera e Matera in serie B. Grazie a tutti. Arrivederci. A questo link il video ufficiale dell’assegnazione: https://www.facebook.com/reel/1785484902330934

