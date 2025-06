Un ”pappagallo’ d’autore per le nozze di Jeff Bezos

E del resto con tutta la minzione di quattrini e polemiche che hanno contrassegnato i preparativi per le nozze del plurimiliardario statunitense Jeff Bezos, in riva alla laguna della Serenissima Repubblica di Venezia, non poteva che essere necessario un ”pappagallo d’autore”. Naturalmente con la livrea scura come il suo panfilo. Sergio Laterza, che ne ha disegnati e colorati anche da Formula Uno, ne ha approntato uno pronto all’ormeggio davanti a piazza San Marco. Un dono dei veneziani, da utilizzare all’occorrenza e con consegna immediata …come fa l’azienda logistica del gruppo. Pappagallo nero, con il riconoscibile logo e nome di Jeff portato in gondola,e con un gondoliere pronto al recapito a domicilio. La dedica è esemplare e invita al rispetto dell’ambiente lagunare: ”Il regalo della città di Venezia a Jeff Bezos per le sue nozze, sperando che lo usi e non pisci nei canali”. Asl della Serenissima pronta alle analisi…E Sergio Laterza pronto a colorare i pappagalli con i cromatismi dell’arcobaleno da laboratorio.