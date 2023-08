Un errore? Uno sfottò? Giocateci sopra con zio Ludovico

Rieccolo con un progetto che ha piazzato l’anglicismo di turno per destare attenzione , come il Ludo summer campus plus, per frequentare una scuola di fallimento… Roba da curatela fallimentare e da assegni protestati. E così quell’allegrone di zio Ludovico si è rimosso in moto con il suo trabiccolo di idee. Insieme alla sua brigata, sempre più corposa, che l’accompagna in iniziative sempre più temerarie come cavare sangue da una rapa, far ridere chi ha preso quattro in greco, digita uno zero in più dalla carta di credito rimettendoci 1000 euro per un acquisto on line da quattro soldi, o bollato di essere una ”lumaca” quando si tratta di ”cogliere l’attimo …fuggente o sfuggente?”. Dal cartellone che invita a iscriversi c’è posto, oltre che a sedute di analisi con il dottor Game (Gioco)… e miss Cheerfulness (Allegria) anche per un lauto pranzo. A scuola di buon umore e con il sorriso del sole…che in italiano rende di più. Alla faccia degli anglicismi vuoto a perdere.



Zio Ludovico e Lumaca pieno/a di gioia dalla pagina social

Viviamo in un epoca dove l’errore e l’imperfezione sono visti sotto un giudizio violento e/o come vergogna e mai come momento di vera crescita! Gli effetti di questi comportamenti nocivi, si riflettono e compromettono la vita di Ognuno di noi.

Come una pietra su un lago…lascia cerchi che coinvolgono tutti. Zio Ludovico da tempo ha iniziato un maxi laboratorio per riflettere sull’errore, sul fallimento, sulle cadute!

Tra questi maxi laboratori educativi vi è il Ludo Summer Plus

A Matera tra venti giorni, professionisti educatori e psicologi dimostreranno giocando e ridendo come il fallimento o il giudizio dell’altro, possono essere bellamente derisi e ribaltati.

Ultimi giorni per iscriversi e ricordiamolo, ci si può iscrivere anche per un solo giorno, sicuramente non sbagliate se vi prendete tutto il pacchetto!

Vi aspettiamo!

