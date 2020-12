E diciamolo, questo è l’anno più odiato a livello planetario…..e sembra che un grande “vaffa” collettivo lo stia accompagnando alla porta, come una liberazione.

In rete in queste ore che precedono la fatidica mezzanotte è uno sfanculare continuo e creativo del 2020 che va dalla messa in musica….come questa degli Andopausa…..

……o quest’altra degli ARIMO…..

Poi c’è chi come – I Sansoni- che tra il serio e il faceto……provano a chiedere il rimborso del 2020…….un anno non vissuto, uno dei peggiori…..

E fra tutti c’è anche questo bellissimo cartoon che fa un rapido excursus di questo 2020 in compagnia del virus……

Ma anche fuori dalla rete non sono mancate manifestazioni di affetto per questo anno che va via……

…….e non poteva mancare un finale “a cappella” dei Soldi Spicci…….tutto da gustare….

Insomma, un bell’accompagnamento “for dalle ball” di questo anno orribilis che, diciamolo…..se le è meritate tutte!

Ora non ci resta che sperare in un 2021 migliore. Non dovrebbe essergli difficile riuscirci…..fare peggio sarebbe davvero un’impresa titanica…..ma, per sicurezza, tocchiamoci!

Auguroni a tutti!