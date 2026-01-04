Ultim’ora!!!!!!! Blitz a Kiev, Zelensky rapito dalla Russia!

“Nella notte tra venerdì e sabato la Russia ha colpito Kiev e altre aree dell’Ucraina e catturato Volodymyr Zelensky. Il presidente della Russia Vladimir Putin ha dichiarato sul social network Truth che l’omologo ucraino è stato preso insieme alla moglie Olena Zelenska e ora si trova in un carcere a Mosca. Non è il Presidente legittimo dell’Ucraina.” Tranquilli, è ovviamente una bufala (come pure la foto realizzata con l’AI)! Al momento, almeno, speriamo! Abbiamo semplicemente sostituito i nomi e i luoghi all’interno di un lancio di agenzia relativo a quanto accaduto in Venezuela! Sufficiente a rendere l’idea che, una volta accettato il principio, esso può essere valido disgraziatamente a tutte le latitudini nel momento in cui Marco Rubio, Segretario di Stato USA, nella conferenza stampa di Mar-a-Lago dice che “Nicolas Maduro non è il Presidente legittimo del Venezuela” per giustificare e legittimare il suo forzoso prelievo manu militare. Perchè, se la legittimità di una presidenza la decidono a Washington e ciò basta ad operare il RAPIMENTO di Maduro. E se questo diventa uno strumento politico accettabile a giudicare dai commenti della maggioranza dei leader OCCIDENTALI. Se il Diritto Internazionale diventa normale che vale solo quando conviene. Chi potrebbe contestare domani a Putin se, invocando la propria sicurezza nazionale, dichiarando Zelensky presidente non legittimo (elezioni sospese, stato di guerra e potere prolungato per decreto, il suo mandato è scaduto), applicasse la stessa logica e lo stesso metodo? E’ abbastanza chiaro il punto vero a tutti coloro che cazzeggiando sul regime terribile venezuelano, applaudono al colpo di mano illegale degli USA? O ci vuole anche un bel disegnino, per capire che la questione non è MADURO o ZELENSKY? Per capire che il punto inaccettabile è il PRINCIPIO che gli USA possano stabilire la legittimità del Presidente di una nazione qualsiasi del mondo? Se lo ammettiamo è la fine del diritto, la fine delle regole. E tutto poi diventa possibile a legittimare il più forte di turno!!! Dai sveglia, prima che sia troppo tardi!!!! O lo è già?

