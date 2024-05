Tremate zozzoni! A Vienna Comix arriva il ”Lavatore” della intima igiene…

Se non lo ricordate,dalla pagine di Frigidaire nell’anno di grazia 1989, dall’accoppiata Giuseppe Palumbo testi e Romeo Gallo disegni, o sulle pagine del Nuovo Male per Primo Carnera editore o nella Collana Action30Comix, nel 2022 per Antezza Tipografi, e allora non vi resta che prendere il primo volo per Vienna (Austria) e visitare in questo fine settimana il ”Vienna Comix”. A ricevervi quell’eroe immaginario, senza tempo, ” The Washer” proveniente dal pianeta Soavey, che si batte da sempre per l’intima igiene delle coscienze dei terrestri, il cui olezzo tra moralità e immoralità raggiunse anche l’astro della ”pulizia” a prescindere. E idropulitrice alla mano ”il Lavatore’ procurò il primo Piediluvio universale. Ma non si fa in tempo a pulire, che si è punto e daccapo e con il web e il sommerso dai “bruttcoin”, la moneta virtuale, per ripulire i loschi affari ,’The washer” è sempre operativo. Palumbo e Gallo, facendo fede al loro cognome, gli hanno dato un colpo d’ala. Romeo Gallo ha preso l’aereo da Bari e fatto scalo a Bologna dove Giuseppe Palumbo, dalla torre di controllo, ha abbassato la bandierina per la capitale viennese. Gallo al Metahall accanto all’eroe dell’intima igiene, magari con gli influssi regali della principessa Sissi , igienista e salutista convinta. Insieme per ammirare le tavole su The Washer,insieme all’architetto materano Angelo Stagno, con testi inglese e tedesco, naturalmente…



Comunicato stampa – Vienna COMIX

Al piano superiore della METAHall troverete i nostri disegnatori

locali, rappresentanze di fan del fumetto e la vetrina delle

offerte speciali. Due rampe di scale ed un grande ascensore

conducono alla sala dei nostri ospiti internazionali: con Tim Artz

(Paperino, Paesi Bassi), Henrieke Goorhuis (Paperino, Hansi Hase,

Paesi Bassi) e Ulrich Schröder (Disney, Germania) celebriamo il 90°

anniversario di Paperino, Rainer Engel e Fufu Frauenwahl (entrambi

tedeschi) portano le iconiche avventure del Cpt. Berlin, Mark

Laszlo (Hellboy, Ungheria), Romeo Gallo (The Washer, Italia) e

Mahmud Asrar (Batman vs. Robin, Turchia) presentano la gamma dei

Supereroi del fumetto. Gli attuali bestseller di graphic novel

arrivano al COMIX Vienna con Elizabeth Pich (Fungirl, Germania),

Helena Baumeister (oh cupid, Germania) e Boris Stanic (Totentanz,

Serbia), quindi il collettivo fumettistico di Monaco „Comicaze“,

`r ulteriormente ospite del COMIX viennese. I nostri disegnatori

locali e gli ospiti proveniento da più Paesi, saranno pertanto

presenti in entrambi i giorni del Festival/Mostra di Vienna COMIX.

> https://viennacomix.at/aktuelles-programm/ (piani generali nelle

immagini)