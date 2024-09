Torno subito …e sulla Croce di Laterza rimasero i calzini

Scherza con i fanti, ma lascia in pace i Santi e, soprattutto, niente ironie e altre amenità con l’Altissimo o con suo Figlio morto sulla croce. Ma a giudicare dalla rappresentazione fatta dal creativo Sergio Laterza, con la testa e le mani sempre in movimento, la rappresentazione della Passione, di ” The Passion” portata sul grande schermo dal regista e attore Mel Gibson nel 2004 avrebbe lasciato una porta aperta (chissà) per raccontare un altro capitolo. Sulla ”croce” anzicchè la scritta ‘Inri” ( Jesus nazarenus rex judaeorum) compare un ” Torno subito”, sotto la corona di spine e ai piedi un paio di calzini. A Mel, che in questi giorni a Matera e dintorni per scegliere i luoghi per un nuovo film del quale non si sa ancora nulla, il compito di dare una risposta. Da parte il sequel ” Resurrection” che uscirà nel 2025 (https://giornalemio.it/cinema/resurrezione-di-mel-gibson-uscira-nel-2025-proviamo-a-ospitare-la-prima-a-matera/) non ci resta che ”Purgatorio”… Sergio Laterza è già pronto davanti all’omonima chiesa di via Ridola pronto a disegnare anime trapassate che ballano sulle note della messa ad Requiem.