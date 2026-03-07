Torna l’eroe dell’intima igiene, The Washer, e chi è senza macchia….

…usi pure detergente intimo, lo sgrassatore, candeggina, ammoniaca e soprattutto l’energia benefica di The Washer, che può contare sull’asse per lavare ” u’ str’catur” come si dice in dialetto materano su mani, testa e piedi(se occorre) dei due co-ideatori Giuseppe Palumbo e Romeo Gallo. Non ve li presentiamo, perché stanno già ironizzando tra una tavola e l’altra, in attesa che il volume del Fustino (niente Dash, Dixan, Ariel, Lanza, Tide dal fustino tondo, finiti nel modernariato) vada a ruba in edicola, libreria e che venga presentato anche dalle nostre parti. Di certe sarà nelle fiere e rassegne per fumetti. Anche a Lucca, visto il saluto fragoroso comparso sulla pagina social di Washer. Quanto a noi. L’invito a lavarsi mente e altro con un Fustino di Washer, rigorosamente in polvere…di fumetto.



LA SINOSSI E POSA L’OSSI

Nato sulle pagine della rivista che ha cambiato il mondo del fumetto italiano, Frigidaire, ormai più di trenta anni fa,The WASHER, il primo supereroe dell’intima igiene, è ora diventato il parto demente di un collettivo di artisti. Tutti devoti alla scorrettezza della satira e al delirio supereroico che ormai satura l’infosfera e i nostri cervelli. Giuseppe Palumbo, l’autore di Ramarro, il primo supereroe masochista, nonché disegnatore di serie come Martin Mystère e Diabolik, e Romeo Gallo, creatore grafico, e non solo, di The Washer, guidano i giochi di questa antologia post-punk, dove le scorribande di autori di vecchia conoscenza come Milella e LudoMan fanno a gara con le sgommate di giovani performer infuocati. Il risultato è una sarabanda di sozzure e di crimini contro l’umanità, contro l’ambiente, contro la biancheria più intima che indossiamo dentro di noi.



gli autori delle storie:

Gallo Romeo: Palumbo, Gallo, Milella, LudoMan, Zattera, Ruggieri, Ghidini, DAB, Rovati, De Luca, Caccioppoli ed altriil volume è di 128 pagine