Video, foto, apprensione, allarmi, commenti da caserma o da cantina sui social o con il passaparola e dito puntato su igiene e decoro. Certo le cause ci sono e vanno rimosse, magari con interventi di derattizzazione mirati o ripristinando quella catena alimentare che ha saltato l’anello naturale, caratterizzato dalla presenza dei gatti, davvero pochi se paragonati al numero senz’altro maggiore di cani al guinzaglio o on the road. Calma e gesso ed evitate, se potete, allarmismi quando vedete un topolino venir fuori da un negozio o da un tombino. Ha fame e per calmarla va dove lo portano odori e tracce di cibo, magari passeggiando per le strade del centro. Poi il topo ritornerà da dove era venuto… nel sottosuolo, a suo agio, dove l’igiene è quella che è o lungo i tombini delle reti dei servizi e dei sottoservizi. Con i cavi a rischio di morsicatura e conseguenti disagi per gli utenti.Materatopoli, come è stata ribattezzata per l’occasione da un buontempone, come Topolinia, città di elezione dei celebri Topolino, Minnie, Pluto, Pippo,Clarabella Pietro Gambadilegno. Che la grande major americana, la Walt Disney, stia saggiando il terreno per un film o un cartoons miliardario? Dopo James Bond Topolino? Gli affari sono affari e Matera è pronta… sotto tutti i livelli.