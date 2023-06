Tik Tok… Evviva Mariaa! Scherziamoci su…lle giostre.

Amiamo la nostra festa della Bruna, nonostante le luci stroboscopiche, le lampadine colorate di un rosone finito sul tavolo da pranzo, i movimenti sussultori e ondulatori del ”tagadà” e la musica a palla delle giostre. A ricordarcelo Tonino(Emanuele Braia) e Marietta (Saverio Pepe) la coppia di materani veraci, delle ”quattro ventine” e passa, con tanto di bastone e fazzolettone, che quest’anno hanno la giostra in casa. E’ la novità della festa della Bruna 2023 annuncia ”tutto prisciato” l’anchorfest Sergio Palomba, che chiede ai due attempati vegliardi come si sentono con la giostra in casa. Risposta a capocchia, naturalmente, ma è Festa… fino al 3 Luglio. Poi si pensa. Le attrazioni si pagano con ipoacusie( la recchia…) reumatismi (mo merij u’ rrin i la chep) e dolori di ventre…La soluzione? Un bel pezzo di torrone.Saraconeee…al costo del milione di visualizzazione. E la giostra gira sui social e alla casa, come si dice a Matera, di Tonino e Marietta.