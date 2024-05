Ti piace il selfie? E allora sei ”selficiente” !

Se non ci fosse la creatività spinta fino all’ironia di personaggi come Roberto D’Agostino non avremmo neologismi destinati a finire nel vocabolario dell’Accademia della Crusca. A parlarne nell’ultimo numero è la rivista ” Dipiù”, nella rubrica che confronta il linguaggio delle nuove generazioni con quello degli adulti. La parola viene fuori dal sito di Dagospia, dove gossip, mode e altro ancora sono di casa. ”Selficiente” è nata dalla fusione del termine selfie con deficiente. Ridiamoci sù e chi è abituato all’autoscatto che si immortali pure come gli pare e chissà che non venga selezionato per un concorso che apre a un futuro roseo. Qualcuno se la prenderà e allora sarà il caso di smetterla.



Rideteci sù…ma attenzione a non fare la figura dell’ebete. Enrico Mentana-ricorda la rubrica- il giornalista Enrico Mentana, inventò la parola webete, mettendo insieme il termine web che indica la rete internet con la parola èbete. Un imbecille, una specie purtroppo non in estinzione, che si diverte a girovagare ne mare magnum del web. Non esagerate ed evitate la prassi del ‘sempre connessi” alla consolle, come fanno i deejay. Ma quelli lo fanno per lavoro…