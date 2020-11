Lo dicono chiaramente, neanche ce lo lasciano più sospettare mormorando fra i denti nei corridoi. Non ce lo nascondono e ci hanno così tolto finanche quei bisbiglii che sanno un po’ di sfogo un po’ di celia proibita, scambiata furtivamente con un amico fidato, con un compagno spremuto.

Lo dicono espressamente: tassare i ricchi porta poca sostanza, perché i ricchi sono in pochi e non ci si ricava molto, e poi già tengono tutto all’estero, mentre dalla scorticatura dei poveracci, del ceto medio, dei non ricchi, che in verità sono molto più numerosi, si ricava tanto di più.

Tassare i ricchi non vale la candela che si arde: è la inflessibile legge dei numeri, mica una protezione di casta.

Nooo, ma che dice, Signor mio, ma se lo tolga dalla mente, è solo davvero una questione di numeri, si sa, l’economia è una questione di numeri.



Da che mondo è mondo le cose vanno così, il popolo è abituato ai sacrifici, alle rinunce… se lo lasci dire, ma già lo sa di suo: quelli, i ricchi, non ci sono proprio abituati a pagare le tasse, ma per niente, lo sa, no?



Ma ssuuvvia, non si immusonisca, Signor mio, lasci perdere le vecchie ideologie e guardi in faccia la realtà.



Ma se lo immagina, lei, un ricco in fila in banca a pagare le tasse?

Ma se lo immagina, lei, un cardinale in coda alle poste a versare l’IMU mentre l’autista tiene accesa la BMW comprata con le offerte dei fedeli che stringono la cinghia?

Ma se li immagina?