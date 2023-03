Sul lago ghiacciato a -10 gradi con le Spighe Vaganti

Il compagno Gavrily Chianconesky con tanto di cappello di pelo dell’Armata Rossa, della grande Madre Russia, accompagnata dall’apolide di viale Europa Serghey Palombanov, l’hanno pensata bene di fare tappa nella tundra del lago Laudemio – il lago glaciale a più sud dell’ Europa- per provare l’ebbrezza di camminare su una superficie a prova di crollo, visto che lo spessore era di 1 metro e 70 o gìù di lì. Ma con il termometro del Pianeta, che oscilla come gli pare, c’e poco da stare allegri. Anche per due Spighe vaganti come loro, accompagnate da una guida esperta della zona come Francesco La Gatta.



I cosacchi dello zar, pace all’anima sua e alla distania dei Romanov, si tiravano sù con vodka e ballando il casatchok. Gavrily e Serghey se la sono cavata con quello del chiatron, un caffè con l’affidabile Moka e un dolce bocconotto di Trecchina. L’escursione , comunque, percorsa in parte con il gatto delle nevi ha portato ad ammirare dove si può andare quando neve e ghiaccio saranno scesi a valle: il lago per pescare e i monti Sirino e Papa da scalare. E non dimenticate la maglia di lana…

https://fb.watch/jlaDNs2sZQ/