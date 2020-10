Riunioni su riunioni all’aperto, in via Ridola, per il movimento con la chiave da 16 di APPeppino,con la mascherina pronto all’uso e l’olfatto semichiuso, con tanto di molletta rossa con il brand Bennardi per l’ultimo voto al ballottaggio che sembra proprio una gara di canottaggio e con Sassone pronto a lanciare l’arpione. Per farla breve, dopo una acuta analisi da centralina democratica è venuto fuori che ‘la SeZione ha deliberato dopo acceso confronto la linea politica da perorare” con qualche puntualizzazione anche accesa se “perorare o perforare” visto che qualcuno vorrebbe sgonfiare la cosa, allisciandosi la pancia gonfia. Vuoi perchè la campagna elettorale non dà respiro e blocca il normale ciclo digestivo…e vuoi perchè qualcuno bisogna pungere. Le due Antonella del movimento hanno preso spillone e ago per allentare la pressione…ma l’umore è quello stagnante della minestra di fagioli con le cotiche.



” Tanto è da sempre che votiamo con la molletta al naso – commenta Vito L’Evangelista” che batte sempre sulla stessa tastiera . ” Ma ci vogliono dire- aggiunge- quelli che hanno preso tot voti per chi voteranno al ballottaggio? Non ci sono apparentamenti ma ci sono amici e parenti”.



E qui, dopo una allusione precisa, vengono fuori i comparizi e i comarizi dentro questa o quella lista, tra chi ha il nipote nella civica di centrodestra o centrosinistra e chi ha il convivente, il confidente e anche il parente incosciente e deficiente…” Non mi meraviglio di nulla- commenta Pino ”APPeppino” Siggillino. Mondo è stato, mondo è e mondo sarà. Aspettate e vedete. Noi la scelta, sia pure con la molletta al naso l’abbiamo fatta. Avremmo voluto un’altra stella rossa, sbiadita ormai, come le stelle di Negroni che volevano dire qualità e coerenza. Adesso sono gialle e stanno in cielo, in terra e in ogni luogo”. Sembra una reminiscenza del periodo delle sagrestie di base, quando il cattolicesimo si incrociava con le idee comuniste finchè qualcuno non decise di cacciare via mercanti e mercatini dal tempio di Bottiglione.



”Altri tempi -ha aggiunto il responsabile Piani quinquennali di APPeppino, Stacchio Grieco- il Paradiso può attendere, nel frattempo abbiamo deciso. Siamo fedeli alla linea e quindi votiamo per coerenza. Ma non ci vedrete mai fare il salto della quaglia per finire nel contorno della polenta leghista. E poi con tutti i cacciatori che stanno in giro c’è il rischio di restare impallinati.Faremo il nostro dovere. Con la molletta rossa per dare una scossa, altrimenti si finisce nella fossa”. Viene voglia di intonare ”Martiri di Reggio Emilia” dedicati ai fratelli Cervi che invitano alla Resistenza. Alla Sezione in tanti hanno tirato fuori molletta e tessera paritaria n.2. I commenti a lunedì sera, con la acuta analisi del segretario APPeppino e le diverse mozioni d’ordine, come quella attesa dell’ex segretario dei Progressisti, Michele Saponaro- o che verranno dagli scritti. Ma prima al voto…Con la molletta rossa dalla scritta gialla, come le stelle della costellazione di APPeppino che dirà la sua al momento opportuno. L’assessorato? ” Non abbiamo mai chiesto poltrone- chiosa APPeppino- ci bastano le sedie della sezione e una tirata di sigaretta fino all’ultimo mizzone ”. E’ la costellazione della trasparenza. Il resto è rimanenza.