” Spiccano in inglese”…Tonino e Marietta per la Festa del 2 luglio

Sottotitoli per italo materani di settima generazione che hanno avuto tris,bis e nonni emigrati verso il nuovo mondo do ” Soss d’ chessa vonn e d’ chera vonn” ( dal Barisano al Caveoso) per invitare u’ matarris che vivono all’estero New York, Buenos Aires, Capo Nord, Monaco e San Marino, a seguire le trasmissioni organizzate da Basilicatamedia a partire dal 17 giugno. Tonino e Marietta, Ele Braia e Saverio Pepe, che hanno raggiunto tra una battuta e un travestimento da ‘nonnà'(con l’accento sulla a) le tre ventine, gli 80 anni dell’età dialettale contadina, nello spot si arrangiano come possono tra uno ”spzzet da minz” e un ” nan s’accapezz nidd” che in inglese si traduce a vivere il ”magical day” del 2 luglio. Buona visione e passate parola, anche in dialetto, naturalmente.

🌎 Quest’anno la “nostra” Festa della Bruna è dedicata ai Lucani nel mondo, a partire dai tanti materani che la vivono a distanza‼️

Ma ovviamente contiamo anche su tutti i materani che sono innamorati della Festa ‼

👴🏻👵 Lo sanno anche i nostri Tonino e Maria ‼️ O quasi…

📆 Ci vediamo qui dal 17 giugno ‼️

Matera 2 luglio, il Mondo nella Festa: reportage e curiosità sulla Festa della Bruna + 3 show dalla sede degli Angeli del Carro.

📡 Restate sintonizzati per ogni altra info ‼️