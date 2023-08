Solii…al Sole il Caf di Matera come Celentano

Hanno tirato la carretta, come si suol dire, fino in fondo tra certificati, spid, isee, domande per questo o quel bando ma è arrivata l’ora, per Angelo Antonucci, e il suo staff del Centro di assistenza fiscale di Matera di prendersi un po’ di ferie. E da fan del molleggiato non poteva non intonare il famosissimo ”Soli” con quelle parole che sono tutto un programma ”È inutile suonare qui non vi aprirà nessuno Il mondo l’abbiam chiuso fuori con il suo casino…” Beh, naturalmente al rientro si ricomincia, magari con ”Svalutation” come sembrano alludere i tre granchi della locandina.