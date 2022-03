…che tradotto dal materano all’italiano fa ” Si farà la Festa? Il cavaliere di Erghiò accende le luminarie. E ormai, da due anni e passa, è un tormentone .Con la domanda ricorrente ” Ma la ‘Bbrin, s’ò ffè ?” (la festa della Bruna si farà?) rivolta da Giuseppe e Gabriella, noti per la loro squisita ospitalità nella loro casa di Piazza Duomo, e da altri concittadini a Bruno Francione, conduttore tutto ” mitato” (vestito con giacca e cravatta) per il Tiggi 2 Luglio di Erghiò, è di quelle che crea attesa. Ancora qualche giorno…pare il 1 aprile e poi ci dovrebbe essere il disco verde. Bruno risponde con un lapidario ” Che ne so’ io?”, nonostante gli riconoscano ”conoscenze in alto”. Roba da far perdere il sonno, tanto fargli venire in sogno un ”cavaliere della Bruna” burlone (quasi fosse u’ m’nacidd” (il monacello) che gli pone la domanda di tanti altri. E lui, spazientito, tra il serio e faceto non puo’ che mandarlo a quel paese con un ” Vaffa…”. Sogni e sorrisi a parte la festa è lì con le sue tradizioni e i suoi ricordi, a cominciare dalle luminarie, che un tempo era davvero poco luminose…fatte di carta e fuoco e con il rischio come accadde nel 1837 di andare a fuoco. A olio, a petrolio, poi con l’avvento dell’energia elettrica con lampadine di diversa tecnologia fino a quelle recenti a Led.



E per parlarne torna utile la testimonianza dell’azienda Faniuolo di Putignano (Bari), giunta alla terza generazione. Tanti ricordi e tanta maestria artigiani con le sapienti mani degli stagnini, che lavoravano metallo e anche legno, poi il passaggio dalle lampadine a incandescenza a quelle a led per una scenografia rimasti nella memoria di tanti,come la prima accensione a ritmo di musica sotto una cupola illuminata e con la gente pronta a esclamare un ” Oohhhh!” di ammirazione. E con i commenti in dialetto, nonostante Bruno insista che sia morto e che occorra ricorrere alle forme ibride del dialetto ”arrangiato” dai giovani. Un segno dei tempi? A Erghiò non si rassegnano e si preparano a una nuova edizione del TG. Anzi tiggi. E per rivederlo collegatevi al link social https://fb.watch/b_R0sF9t0X/ Ce squodr! Che squadra…