Hai voglia a dire : ” Lo tengo sotto il letto…” o ”sotto le coperte” o in ”gabbia” ma il pappagallo, ausilio da reparto di urologia, mette tutti d’accordo e così sia. E così la triade del movimento APPeppino, il sindaco di Matera facente funzione Pino Sigillino, quello facente finzione Stacchio Grieco e l’assessore alle politiche visive a ”distanza di mazza di scopa” Vito L’Evangelista, hanno misurato il mercato degli ausili legato all’emergenza da corona virus. E lo hanno fatto con una posa a effetto da ” andate avanti voi che ci viene da ridere” nella quasi deserta via Ridola, dove la gente ha bruciato il fasullo passaporto dell’anno della cultura ”frevaiola”. La posa è quella di mantenere le distanze dalle istituzioni ai tempi del corona virus , che finisce con il rompere le uove come si dice al mercato o le uova come riporta il vocabolario. Pigliamola a risate per non piangere…E’ Quaresima, Carnevale o siamo in Quarantena?Quei tre teniamoli alla catena.