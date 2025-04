Sindaco al Lego o con sorpresa. Con Laterza vale la spesa…

Pasqua e pasquetta, con la seconda crisi idrica sono stati archiviati, ma i tirapiedi insistono che ci sarà – prima o poi – lo scontato ” non c’è due senza il tre”. Anzi La…terza, vista che quell’incombenza finirà nelle mani del futuro sindaco di Matera. Ce ne sono cinque: Roberto Cifarelli, Antonio Nicoletti, Domenico Bennardi, Luca Prisco e Leonardo Pinto, ma attendiamo il 25 aprile per sapere chi ingranerà la quarta marcia, con la presentazione ufficiale delle liste, per un quadro definito della composizione. Sindaco a sorpresa, come l’ uovo di cioccolato, portano in pancia…dal candidato infioccato disegnato da Sergio, e con un sapore a scelta : fondente o al latte? Bella domanda.

Ma potreste anche decidere di preferire altre varianti: pistacchio, granella o alla cannella? Se avete la testa gioco o vi piace la scomposizione ricomposizione trasversale da partito del mattone e allora divertitevi con i mattoncini Lego (ringraziamo Magritte per l’ispirazione) in attesa di varianti di destinazioni d’uso e V.I.A alla costruzione come è l’uso…Buon 25 aprile. La Liberazione è vicina…ancor un mese. Votareeeee, oooh, apparentare oooh. Nel blu del Bue sempre più giù. Ai compositori della politica l’incarico di preparare una canzone per il festival dei trombati. Sergio, mano al disegno…