Simonetti: Quanta ipocrisia! Basilicata sotto la Linea Verde…

Alla voce del Cseres, Pietro Simonetti, la visione attenta e con tanto di scansione da risonanza magnetica enucleata ( per il nucleare bastano Scanzano e Rotondella) la visione recente della trasmissione della Rai ‘’Linea Verde’’, che promuove ambiente, tradizioni e turismo, ha fatto emergere tante contraddizioni. Così dalle faggete, quercete e fondi di acqua sorgive del Vulture( ma con tanto di etichetta imbottigliata di fuori regione) alla crisi di Stellantis a Melfi viene fuori la contraddizioni dei luoghi. E la mancata bonifica dell’area industriale di Tito mentre si indugia su quella archeologica di Satriano. Simonetti scote la testa e allarga le braccia. Gli verrebbe voglia di chiedere lumi al divino Orazio. Chissà con l’intelligenza artificiale…La crisi,però, c’è e la realtà è un’altra. C’è poco da ridere e gozzovigliare, come riporta la scena artefatta della locandina scelta da Simonetti per questo commento.



Linea Verde e la fantascienza bucolica:la “promozione del declino” .

Mentre le telecamere della Rai indugiano sui riflessi dorati del Vulture e su narrazioni da cartolina, la Basilicata reale – quella che non finisce nel montaggio edulcorato di Linea Verde – sta affondando nel silenzio complice delle istituzioni. I recenti servizi condotti sono l’ennesimo schiaffo in faccia a una terra raccontata come un idillio, mentre nelle piazze, nelle fabbriche e nei territori si consuma un dramma sociale e ambientale senza precedenti. Si guarda alla Luna, alla storia del padre delle missioni spaziali della Nasa Rocco Petrone, ma si dimentica della mancata bonifica dell’area industriale di Tito dove opera il Cnr

Una “Super Quark” del nulla: La fantascienza dei numeri

A tratti, guardando i conduttori, sembra quasi di assistere a una saga di Super Quark ambientata su un pianeta immaginario: una improbabile narrazione didascalica della Basilicata che però non esiste. Si celebra con enfasi il lavoro dei per recupero alimentare: 183 tonnellate di cibo recuperate dal 2014. Ma facciamo due conti, quelli che la TV evita per non rompere l’incantesimo. In una città di 60.000 abitanti, recuperare 15 tonnellate l’anno significa raccogliere appena 250 grammi di cibo pro capite all’anno. Un pacco di pasta a testa ogni dodici mesi. Presentare questa “economia delle briciole” come la frontiera del progresso, mentre il potere d’acquisto delle famiglie lucane cola a picco, è pura fantascienza bucolica.



Il Vulture delle favole e l’agonia di Stellantis

È grottesco celebrare un Vulture bucolico mentre il suo cuore pulsante, lo stabilimento di Melfi, viene smantellato. Stellantis ha sta lasciando a casa la forza lavoro, con con 3500 uscite volontarie incentivate dall’inizio del 2024. Di questo, nel racconto di Linea Verde, non c’è traccia. Si preferisce vendere la fiaba della “regione slow”, ignorando che per migliaia di lavoratori la lentezza non è una scelta di filosofia zen, ma l’agonia di un futuro che scompare tra cassa integrazione e incertezza.

L’ipocrisia dei piedi scalzi:ne bosco incantato

A Sasso di Castalda va in scena il “bagni di bosco” a piedi scalzi e abbracci ai faggi, in un’atmosfera hippie che ignora le trivelle all’orizzonte e il paradosso di un comune che vive di royalties. Sia ben chiaro meglio questi riti improbabili che quelle messe culturali nei cimiteri tenute da sedicenti paesologi. Ma intanto i conduttori ostentano bottiglie di acqua con logo Uliveto (proveniente da Pisa) proprio dove multinazionali estraggono l’oro blu lucano dal Vultur al Pollino, viene voglia di dare un consiglio: invece di baciare i faggi a favore di camera, andateci voi scalzi e in penitenza fino a Pompei. Se volete fare “turismo religioso”, fatelo seriamente, ammettendo che qui da noi il settore non tira manco i pellegrini non arrivano più, figuriamoci i turisti “esperienziali”. Ci vogliono poveri e scalzi per estetica, mentre ci rendono poveri per necessità economica.

Rocco Petrone e il “Ponte alla Luna”: Un attrattore in difficolta’



In questo scenario si continua ad usare l’ombra di Rocco Petrone per vendere biglietti di un “Ponte” in crisi. Petrone era l’incarnazione del Lavoro e della tecnologia applicata della NASA; celebrarlo oggi, mentre si smantella l’industria si umiliano la ricerca e l’innovazione e si trasforma la sua memoria in un brand per un ponte sospeso sul nulla, è un insulto. Perché i suoi familiari non sono mai tornati in Basilicata? Forse perché di questa retorica del “borgo incantato” che nasconde il deserto industriale non sapevano che farsene.

Tito e UniBas: Il volo che ignora la mancata bonifica.

Infine, il volo poetico sulla Torre di Satriano che sorvola Tito. Si parla di libri e cultura per non inquadrare i veleni di una zona industriale dove la Procura ha chiesto 14 rinvii a giudizio per il caso Daramic e dove per la Liquichimica è dovuto intervenire il commissario della “Terra dei Fuochi”. Sentire poi l’Università della Basilicata fare “mea culpa” ambientale suona come una beffa: quasi confessano i danni con la telecamera accesa per ottenere assoluzione di immagine del loro “Green Digital Hub”, fallito prima di nascere per la mancata bonifica del sito.



Basta. La Basilicata non è un set per narrazioni che promuove fantascienza e il fascino.della miseria. È una terra che va a picco mentre chi dovrebbe difenderla preferisce baciare i faggi e ignorare i cancellii che si chiudono,il declino e la poverta.’Chi inquadra solo i murales e volta le spalle ai lavoratori di Melfi non sta facendo servizio pubblico: sta firmando l’atto di resa di un intero popolo.

La promozione vive ed efficace se prepara il futuro e abbandona marchette e l’amichettismo della cerchia di soggetti che gestiscono enti,carozzoni e sigle di sottogoverno che usano i fondi UE organizzando eventi di autopromozione di gruppi che da anni spolpano le risorse pubbliche senza ricadute per il territorio e lo sviluppo.

CSERES Pietro Simonetti