Sesso e neve …e il preservativo scende lieve

Trovata la rima al Villaggio olimpico di Cortina d’Ampezzo atleti e atlete attendono la combinata a doppia mandata per far l’amore in sicurezza. Tant’è che la notizia https://www.facebook.com/share/1AnCD5KPbc/ è rimbalzata da un sito web all’altro in attesa che arrivi una nuova fornitura di preservativi, le ”Olla” e gli ” Hatù” della Prima Repubblica per un ricordo su una avventura sicura tra partner di diversa nazionalità nel villaggio olimpico. La questione farà sorridere stuzzicando doppi sensi e ironie da caserma. Ma il problema c’è e Sergio Laterza ha deciso di sbandierare (è la parola giusta) la cosa ai quattro venti sulle alpi innevate. E così i cinque cerchi policromi hanno i contorni in lattice ispessito dei preservativi e sul logo Milano Cortina 2026 ecco spuntare fuori uno spermatozoo. Un segno di auspicio per nuove nascite, visto il calo demografico del Belpaese e l’inconcludenza palese del governo Meloni in questo settore , con il dato negativo (che non si piò smentire) delle culle italiche vuote e la popolazione invecchiata, o che i preservativi ufficiali possano nascondere una sorpresa-souvenir per quanti torneranno a casa con l’atroce dubbio del difetto di tenuta? Alla faccia dei controlli di qualità… Su questo Laterza sorride alla vita, tra sesso e neve, con il preservativo che scende lieve. Una festa di colori come i cinque cerchi delle Olimpiadi…

